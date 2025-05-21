飯後喉嚨卡卡？專家：「2症狀」是癌症警訊　3周沒好快就醫

▲ 飯後若經常咳嗽或因異物感清喉嚨不可大意。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陳宛貞／綜合外電報導

國外專家提醒，飯後若經常咳嗽或清喉嚨，可能是「沉默性胃食道逆流」（LPR）警訊，若長期忽視恐怕提升食道、喉嚨及甲狀腺癌風險。這種病症不一定伴隨灼熱感，但容易引發咳嗽、聲音沙啞及喉嚨異物感，建議民眾若出現上述症狀，務必就醫檢查。

《每日郵報》報導，沉默性胃食道逆流是指胃酸不只倒流到食道，甚至侵入咽喉或肺部，刺激聲帶與咽喉黏膜。研究顯示，長期胃酸刺激會導致細胞突變，喉癌患者中有近28%曾受胃酸逆流所苦。

營養師佩爾蒂埃（Molly Pelletier）在IG上傳影片呼籲，千萬不能輕忽飯後咳嗽或清喉嚨的問題，「你的喉嚨正在自我保護」。她建議，晚餐與睡眠時間應相隔2至3小時，少吃柑橘類水果、醋及番茄等酸性食物，少喝碳酸飲料、酒與咖啡，減少壓力也可緩解症狀，影片已累積逾874萬次觀看。

常見治療方式包括戒菸、戒酒及服用制酸劑，其原理是在胃內容物上形成一層保護，即便有胃酸倒流到喉嚨，也可減少對喉嚨的傷害。醫師通常透過內視鏡檢查，確認咽喉及聲帶是否發炎腫脹，必要時也可透過外科手術加強食道括約肌。

英國克利夫蘭診所（Cleveland Clinic）統計，約半數長期聲音沙啞的患者患有LPR。英國國民保健署建議，若症狀逾3周未改善，應儘速就醫尋求專科醫師評估。