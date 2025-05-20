三峽國中生赴現場悼好友　哭到說不出話「後悔沒多聯絡」

記者陳以昇、閔文昱／新北報導

三峽在19日發生一起重大死亡車禍，一輛由78歲余姓男子駕駛的車輛，因不明原因突然失控暴衝，撞擊正在過馬路的學生與家長，造成3人不幸死亡、12人受傷，其中2名死者為三峽國中七年級同班同學，另1名為40歲接孩子下課的母親洪姓婦人。今（20）日招魂儀式結束後，現場有多位民眾獻花致意，也有死者同學到場悼念，場面哀戚。

今天下午放學時間，三峽國中多名學生自發前往案發現場哀悼。死者吳姓女學生的閨蜜到場痛哭失聲，表示兩人曾一起補習、常玩在一起，如今卻天人永隔，後悔未能多聯繫。另一名同學則難過提到，新聞中提及的一位母親為了接小孩而喪命，令她無法想像那名孩子的心情。

▲死者同學在現場痛哭失聲。（圖／記者陳以昇翻攝）

事故現場堆滿了學生與民眾送上的鮮花、零食與卡片，一位三峽國中學姐帶來兩套全新的體育服，語帶哽咽地說，「讓學妹換上乾乾淨淨的制服，做個乾淨的天使。」她坦言，看到新聞當下整個人邊上班邊發抖，雖未與罹難者相識，卻因為曾是同一所學校的學生，感到心疼與無力。

▲三峽北大國小旁嚴重車禍釀3死，民眾自發到現場獻花悼念。（圖／記者邱顯燁攝）

不少社區居民也自發前來致意。住在附近的周姓民眾帶著糖果與飲料前來悼念，她哽咽表示，自己的孩子才讀幼稚園，離事發地點不到一公里，想到那名等不到媽媽回家的孩子，心情格外沉重。她也呼籲政府應強化校園周邊的防撞設施、增加上下課時段的警力維安，並檢討高齡駕駛的考照與回訓制度，以防憾事重演。