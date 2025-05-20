三峽車禍釀3死　美日歐制度與台灣現況大對比

▲三峽北大國小旁嚴重車禍釀3死，民眾自發到現場獻花悼念。（圖／記者邱顯燁攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

新北市三峽區於5月19日下午發生嚴重車禍，一名78歲余姓男子駕車高速衝撞等紅燈的機車及放學人潮，造成3死12傷的慘劇。據了解，該駕駛五年前曾有過衝撞行人事件，社會輿論譁然，質疑其為「累犯」，引發高齡駕駛安全管理的熱議。

YouTuber火花羅在其臉書粉專《第四維度》指出，國際上已有多國對高齡駕駛人制定完善的管理制度，台灣則雖有相關研究，卻長期未落實，政府態度消極，導致管理漏洞頻出。他強調，高齡駕駛管理不應一刀切禁止某年齡以上者開車，否則將加劇社會不公，尤其在台灣公共運輸資源匱乏的背景下，直接禁駕會使老人行動受限。

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火花羅建議建立多元管理機制，包括嚴格的換照規定、回訓制度與認知能力檢測，且多數措施無需立法，只要交通部有心推動即可。他並以日本、美國、歐洲的制度為例，說明先進國家如何兼顧安全與長者權益：

日本：

75歲以上換照須通過認知功能檢測，若有失智傾向需醫師評估；有違規紀錄者還需實地路考。另設有鼓勵主動繳回駕照的補貼和折扣措施。2022年新制實施後，雖合格率高達97%以上，但仍有約1成未通過路考者無法換照。

美國（以部分州為例）：

70歲以上須親自到場換照，80歲以上需附視力檢查證明，75歲以上須通過路考，87歲以上需每年重審。

歐洲：

多國無固定年齡限制，但設有嚴格醫師通報機制，醫療體系可依駕駛人健康狀況通報交通管理機關，決定是否需再評估或撤銷駕照。此制度在英國、瑞典、紐西蘭等國實施且公開透明。

台灣現行規定75歲以上駕駛人每三年換照一次，僅需通過與機車考照相似的認知問答，制度寬鬆且形式化，導致肇事駕駛能輕易續照。火花羅批評台灣駕照考取費用低廉、訓練時間短，缺乏培養駕駛人安全意識的機制，與國外嚴格考照形成鮮明對比。

此外，火花羅指出，自毛治國擔任交通部長以來，台灣駕照考核與回訓制度逐漸鬆懈，儘管2021年「820交通改革大遊行」促使政壇承諾改革，但至今無明顯進展。他感嘆，政府往往只有在重大事故發生後才會短暫關注，隨後又不了了之，反映出對人命安全的忽視 。