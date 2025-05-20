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直播談大罷免館長突心悸頭昏！直接起身離席　吳宗憲急代班主持

▲▼ 直播談大罷免館長突心悸頭昏！直接起身離席。（圖／翻攝【誰來Talk館】直播畫面）

▲直播談大罷免館長突心悸頭昏，直接起身離席。（圖／翻攝【誰來Talk館】直播畫面）

記者崔至雲／台北報導

國民黨立委吳宗憲、羅廷瑋今（20日）接受館長陳之漢節目《誰來Talk館》直播專訪。不過，在節目剛開始10分鐘左右，陳之漢忽然身體不舒服，坐立難安，表示自己心悸、心臟非常不舒服。最後直接離開直播現場，由吳宗憲代為主持。

吳宗憲、羅廷瑋今上陳之漢節目直播，過程中談論近期大罷免狀況，但在節目開始10分鐘左右，陳之漢面色略顯難看，本來靠在沙發椅上，還忽然往前坐，更用手擦拭臉上的汗，還一邊扇衣服。本來吳宗憲還在講話，陳之漢忽然說，「對不起，等一下，我現在超級不舒服，不知道為什麼，心悸，啊各位觀眾朋友，真的最近太累，我現在講到氣，我頭很暈，我不知道為什麼」；吳宗憲說，氣到心悸了。此時一旁的工作人員馬上遞上水給館長。

羅廷瑋接著說，你是沒睡覺嗎？陳之漢回，他昨天在關心柯文哲案，沒什麼睡；吳宗憲回，你有沒有量個血壓什麼的？陳之漢說，「可能要量一下，但我現在心跳超快，人超級不舒服，我聽到你這樣講，整個...，我現在好像不能聽這種太那個誒，我昨天到今天沒什麼睡，都在關心柯文哲案，然後今天等你們來，然後我現在人超不舒服」。

羅廷瑋接著拉回主題說，基本上這次有些善心人士捐款...背後有這些大量的不管是國家隊、kol，甚至所謂公民團體，這些累積起來絕對不是一般的陣仗，絕對是打整個國家內戰的那種選戰陣仗，所有30幾個立委都是這樣。

不過眼看陳之漢依舊不舒服，吳宗憲回，盜汗嗎？陳之漢說，超級不舒服；吳宗憲問，有流冷汗嗎？陳之漢說，就是覺得心悸，吳問，看能不能量個血壓？陳之漢說，搞不好等等叫救護車就載去了，然後你們兩個就自己主持節目。

吳宗憲說，「不然你先休息一下，我們兩個來講」；陳之漢說，「好你們來聊，我真的要看一下，我現在真的覺得心臟有點怪」。語畢後，吳宗憲接著代班，館長則離開直播現場。

▲▼ 直播談大罷免館長突心悸頭昏！直接起身離席。（圖／翻攝【誰來Talk館】直播畫面）

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