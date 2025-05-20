　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

賴清德就職周年！發動罷免惹議　南投藍營街頭「叭賴下台」

▲南投藍營舉辦「全民公憤 叭賴下台」街頭宣講活動。（圖／國民黨南投縣黨部提供，下同）

▲南投藍營舉辦「全民公憤 叭賴下台」街頭宣講活動。（圖／國民黨南投縣黨部提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

今天是總統賴清德就職滿周年，中國國民黨南投縣黨部於19日號召黨籍地方行政首長、民意代表，共同響應中央黨部同步辦理「全民公憤，叭賴下台」宣講活動，於賴清德就職一週年前夕對其施政表達不滿。

國民黨南投縣黨部昨天於南投市區召開街頭宣講，立法委員游顥、南投市長張嘉哲、立委馬文君團隊等都出席與會，現場聚集數十名民眾聲援，並拉出「全民叭賴，賴清德下台」、「執政無能，全民怒吼」的白布條、齊呼口號。。

國民黨縣黨部主委楊麗川指出，民主政府應著重爭取國家利益及讓人民過更好的生活，但賴政府未能妥善因應國際局勢，反而肆意製造諸多不利因子，包括民進黨身為執政黨，卻發動對在野黨的罷免門爭，讓行政資源淪為政治工具、罔顧國政，「這種政府太讓我們失望！」他要求賴政府應該深切檢討，調整施政方向與作為，讓國家更安定、社會更和諧、人民生活更安康，否則就應該下台。

▲南投藍營舉辦「全民公憤 叭賴下台」街頭宣講活動。（圖／國民黨南投縣黨部提供）

楊麗川並以《財劃法》為例，說明該法案通過能讓南投縣獲益，也是還財於民的好事，呼籲大家要幫該縣兩位立委加油，讓好立委繼續為地方服務、協助縣長許淑華建設南投。

游顥表示，在520前夕的民調顯示賴政府施政滿意度創新低，總統賴清德應該反思治國之道，然而卻是天天搞政治門爭、無視民意；他強調與其操作對立，不如專注解決民眾關切的問題，呼籲全民站出來一起監督政府、向無能政府怒吼「叭賴下台」。

張嘉哲說，民眾每一張選票都代表著人民的期望，希望政府要做事，但民進黨政府發動全國大罷免、製造仇恨社會分裂與對立，國民黨因此發起全國同步抗議活動，發抒不公平及怨聲載道的心聲，與所有市民共同捍衛民主社會、表達對賴清德無能的強烈不滿。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
586 2 4484 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
三峽翁奪3命！他曝現場「不該有1功能」：無法阻止車抄近路
快訊／三峽重大車禍！交通局現場勘驗　曝駕駛「3大違規」
「洗牙很痛」壯漢狂毆女牙醫！　驚爆3千萬糾紛
去年65歲以上交通事故破10萬件、釀1225死！　換照政策漏
2死者是同班同學　三峽國中校長：班上靈魂人物
里長稱78歲翁恐「心臟病發」！　網怒灌臉書
三峽翁「不記得了」昏迷！　14歲女學生頭皮剝離、牙齒斷裂
三峽車禍3死12傷「最新傷況整理」　12歲女童這3天關鍵期

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

花蓮男遊蝙蝠洞走失　警消聯手救援！救難協會助力尋獲

賴清德就職周年！發動罷免惹議　南投藍營街頭「叭賴下台」

高雄婦暫住屏東高樹友人家　外出散步迷路…里港警即時送回

屏東婦遭交友詐騙「對話全是簡體字」　內埔警即時阻詐

接任台南動保處長！　方川和拚防疫與動保升級

配合淨零排放政策　桃園市議員黃家齊建議市府加速落實無紙化

移民署嘉義市服務站佛朗明哥舞蹈活動 擴展跨文化交流

接棒全台首學！　葉重利出任孔廟文化基金會執行長

大園區航城路一段通車　強化區域交通連結

國際獅子會捐贈30台輪椅　提升朴子醫院照護品質

【嚇傻】汽車從旁擦過時速70↑　父接女兒下課險遭撞 #三峽 #北大國小

目擊 #三峽 恐怖車禍！ #北大國小 女師哭了

#北大國小 旁汽車暴衝4命危！多名學童躺地CPR #三峽

【根本閃不掉！】轎車高速衝進人群！ #三峽 3女學生斑馬線遭撞

【失控狂衝140米】三峽轎車闖紅燈猛撞　撞擊瞬間畫面曝！

三峽嚴重車禍釀3死1命危 恩主公醫院說明

高雄深夜2起停電！　人孔蓋爆響居民怨：熱死了

【破窗而入】神農大帝出巡撞破玻璃！ 飲料店闆娘：急喝奶茶？ #雲林

三峽北大國小旁重大車禍！　導護張老師哽咽說明經過

【直擊】黃仁勳演講5000人滿座！ 蔣萬安現身背板見北市府 #黃仁勳

花蓮男遊蝙蝠洞走失　警消聯手救援！救難協會助力尋獲

賴清德就職周年！發動罷免惹議　南投藍營街頭「叭賴下台」

高雄婦暫住屏東高樹友人家　外出散步迷路…里港警即時送回

屏東婦遭交友詐騙「對話全是簡體字」　內埔警即時阻詐

接任台南動保處長！　方川和拚防疫與動保升級

配合淨零排放政策　桃園市議員黃家齊建議市府加速落實無紙化

移民署嘉義市服務站佛朗明哥舞蹈活動 擴展跨文化交流

接棒全台首學！　葉重利出任孔廟文化基金會執行長

大園區航城路一段通車　強化區域交通連結

國際獅子會捐贈30台輪椅　提升朴子醫院照護品質

屏東自小客過橋「自撞分隔島」　車頭爛毀險墜橋畫面曝光

DRAM價格11個月來首漲　雙雄南亞科居成交王、華邦電漲半根

吃早餐、等紅燈、去超商都可能被撞死！網怒：台灣交通沒救了

恩主公醫院「動員60人搶命」救不回2女學生　還有2人住院觀察

悲痛！三峽3死12傷車禍現場　民眾送鮮花零食哀悼逝者

民調／賴清德執政周年國防改革滿意度高達53%　民眾最不滿司法改革

賴清德提向在野黨主席簡報國安情勢　黃國昌曝2基礎：靜候總統府

必勝客「報稅季6大優惠」一次看　比薩周末快閃買1送1

二代不接手　台南40年意麵店熄燈1388萬出售

宜花午後大雨下到入夜　周末鋒面報到全台濕答答

【太扯！】洗牙太痛！21歲壯碩男「揮拳痛揍女牙醫」

地方熱門新聞

太魯閣號退場、票價將漲、優惠未現　引地方反彈

中正路改名　台南藍軍狂諷改叫「小芸路」

空航技校友總會勳獎章交流展認養遺孤傳承軍魂

桃園大規模停水　市府開設應變中心

2025台灣最美飯店票選　嘉市五強出爐

世界蜜蜂日看新北　四代蜂農追花期

賴清德就職周年！南投藍營街頭「叭賴下台」

台南鐵路地下化隧道全線開挖完成！文資難題克服通車再邁一步

大園區航城路一段通車　強化區域交通連結

屏東婦遭交友詐騙　對話全是簡體字

台東「低耗能民宿暨集合式住宅計畫」補助開放申請

許淑華承諾南投焚化廠一定做到全國最嚴謹

接任台南動保處長！方川和拚防疫與動保升級

接棒全台首學！葉重利出任孔廟文化基金會執行長

更多熱門

相關新聞

賴清德：主權基金「現在是理想時刻」　對外投資、助國內產業布局

賴清德：主權基金「現在是理想時刻」　對外投資、助國內產業布局

總統賴清德20日舉行執政周年談話記者會時宣布，政府將成立主權基金，打造國家級的投資平台，投資國際市場。接受媒體提問時，賴清德說明，政府提出主權基金規劃是基於國際戰略布局，未來會通過立法、由政府掌握，主要是對外投資，會考慮前瞻性、必要性，協助國內產業在全球布局，現在剛好是理想時刻。

賴清德：民主從不是靠仇恨動員　紛爭要用「更大的民主」解決

賴清德：民主從不是靠仇恨動員　紛爭要用「更大的民主」解決

鐵磨鐵、磨出刃！　賴清德談對美談判：誠懇對話能更了解彼此

鐵磨鐵、磨出刃！　賴清德談對美談判：誠懇對話能更了解彼此

核電廠有望延役？　賴清德提「程序2必須、政府3原則」回應

核電廠有望延役？　賴清德提「程序2必須、政府3原則」回應

賴執政滿周年　馬英九失望：應在美中平衡

賴執政滿周年　馬英九失望：應在美中平衡

關鍵字：

賴清德就職周年民進黨國民黨南投縣大罷免民主獨裁

讀者迴響

熱門新聞

撞死3人　78歲翁「說完4字」陷昏迷

40歲女騎士接孩下課...遭暴衝車撞飛死亡！

王文洋豪宅奪走女大生第一次　價碼曝光

三峽肇事翁曾獲「模範父親」　里長曝平時背景：不可能酒駕

三峽翁奪3命　竟是「違規慣犯」停路口紅線

王文洋生子風暴擴大　女大生現身全說了

即／三峽「同班3女學生」2死1重傷　家屬大哭

三峽翁暴衝前1分鐘影片曝光　網疑肇逃

三峽3死車禍「肇事翁無酒駕」　警方不排除這些原因釀禍

三峽車禍　傷者家屬向總統請命1事

王文洋承諾女大生產子每年給200萬　因一事翻臉報警趕人

三峽翁5年前撞母嬰　當事媽媽發聲

包養女大生遭控翻臉不認人　王文洋回應了

21歲壯男「揮拳痛揍女牙醫」　診所滿地血畫面曝

78歲翁撞死3人「昏迷」抽血結果曝　暴衝原因調查中

更多

最夯影音

更多

【嚇傻】汽車從旁擦過時速70↑　父接女兒下課險遭撞 #三峽 #北大國小

目擊 #三峽 恐怖車禍！ #北大國小 女師哭了

#北大國小 旁汽車暴衝4命危！多名學童躺地CPR #三峽

【根本閃不掉！】轎車高速衝進人群！ #三峽 3女學生斑馬線遭撞

【失控狂衝140米】三峽轎車闖紅燈猛撞　撞擊瞬間畫面曝！

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面