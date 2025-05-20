賴清德就職周年！發動罷免惹議　南投藍營街頭「叭賴下台」

▲南投藍營舉辦「全民公憤 叭賴下台」街頭宣講活動。（圖／國民黨南投縣黨部提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

今天是總統賴清德就職滿周年，中國國民黨南投縣黨部於19日號召黨籍地方行政首長、民意代表，共同響應中央黨部同步辦理「全民公憤，叭賴下台」宣講活動，於賴清德就職一週年前夕對其施政表達不滿。

國民黨南投縣黨部昨天於南投市區召開街頭宣講，立法委員游顥、南投市長張嘉哲、立委馬文君團隊等都出席與會，現場聚集數十名民眾聲援，並拉出「全民叭賴，賴清德下台」、「執政無能，全民怒吼」的白布條、齊呼口號。。

國民黨縣黨部主委楊麗川指出，民主政府應著重爭取國家利益及讓人民過更好的生活，但賴政府未能妥善因應國際局勢，反而肆意製造諸多不利因子，包括民進黨身為執政黨，卻發動對在野黨的罷免門爭，讓行政資源淪為政治工具、罔顧國政，「這種政府太讓我們失望！」他要求賴政府應該深切檢討，調整施政方向與作為，讓國家更安定、社會更和諧、人民生活更安康，否則就應該下台。

楊麗川並以《財劃法》為例，說明該法案通過能讓南投縣獲益，也是還財於民的好事，呼籲大家要幫該縣兩位立委加油，讓好立委繼續為地方服務、協助縣長許淑華建設南投。

游顥表示，在520前夕的民調顯示賴政府施政滿意度創新低，總統賴清德應該反思治國之道，然而卻是天天搞政治門爭、無視民意；他強調與其操作對立，不如專注解決民眾關切的問題，呼籲全民站出來一起監督政府、向無能政府怒吼「叭賴下台」。

張嘉哲說，民眾每一張選票都代表著人民的期望，希望政府要做事，但民進黨政府發動全國大罷免、製造仇恨社會分裂與對立，國民黨因此發起全國同步抗議活動，發抒不公平及怨聲載道的心聲，與所有市民共同捍衛民主社會、表達對賴清德無能的強烈不滿。