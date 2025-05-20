評賴清德周年演說　陳學聖批「忽視台灣當前最重要的3大問題」

▲總統賴清德發表520執政周年演說。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德今（20日）在總統府敞廳發表520執政周年演說。對此，前立委陳學聖指出，賴清德刻意忽視了「台灣當前最重要的3大問題」，從頭到尾不提兩岸險峻、大罷免撕裂、美國對台施壓，大家覺得還有什麼綠葉好關注？

陳學聖表示，政治上有個常用名詞「ignore」，可翻譯成忽視、跳過，就是當政治人物面對無法回答或不想回答時，他就會選擇性的ignore。

陳學聖指出，這次賴清德的520就職演說，很明顯ignore三個問題。第一，從頭到尾不提兩岸現今險峻狀態，只有被動回答記者提問，好像現是小確幸時代，沒有「祖國論」，沒有「境外敵對勢力」、沒有「併購說」，一切天下太平。

陳學聖再指，第二，從頭到尾不提大罷免正持續嚴重造成社會的撕裂，賴清德還輕描淡寫說「台灣的民主一路走來，從來不是靠仇恨動員，而是靠公民參與、凝聚而成」，真的是平行宇宙！

陳學聖強調，第三，從頭到尾不提美國對台灣的施壓，讓台積電變美積電、讓美元對台幣遽貶、讓關稅驟升，更重要的是，美國根本沒有把台灣當夥伴，台灣都只有被告知、接受的份，但賴清德還引聖經說，這只是兄弟間的碰撞小摩擦，這不是睜眼說笑話嗎？

最後，陳學聖認為，當台灣當前最重要的三大問題，賴清德都ignore了，大家覺得還有什麼綠葉好關注了？

▼前立委陳學聖。（圖／記者林敬旻攝）

