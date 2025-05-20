花蓮40年在地美食　「阿嬤麵店」令人難以忘懷的古早味

▲「阿嬤麵店」榮獲花蓮40年在地美食稱號，沒有招牌卻擁有最令人難忘的古早味。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／花蓮報導

花蓮市有一間擁有40多年歷史的「阿嬤麵店」，背後蘊含著一個家族對美食的堅持，以及令人難以忘懷的古早味傳承，為了延續阿嬤的味道，帶給在地居民無數兒時回憶。

業主龍潘志受訪時表示，麵店在地經營40幾年，從阿嬤時期至今已經第三代。以前阿嬤在鐵皮屋下賣麵，沒有招牌，靠著這一碗碗的麵，拉拔著孩子長大。如今這份手藝和味道傳承到第三代，我們持續努力希望能讓更多人品嚐到這份記憶中的美味。

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▲業主受訪時表示「秉持一步一腳印精神，希望將阿嬤辛苦經營一輩子的麵店發揚光大，讓更多人吃到古早味的美食。」（圖／記者游瓊華翻攝）

「阿嬤麵店」暢銷前三名為：扁食麵、陽春麵、拉麵，還有小菜和滷肉飯，業主表示在食材方面，堅持使用台灣豬，每日用豬大骨和肝連肉熬煮湯頭，不添加任何調味料，確保湯頭的天然鮮甜。被譽為必吃的花蓮在地美食，龍潘志表示，感謝所有顧客對「阿嬤麵店」的支持，我們希望將阿嬤辛苦經營一輩子的麵店發揚光大，讓更多人品嚐這裡獨有的招牌口味。

阿嬤麵店的故事，不僅僅是傳承的味道，更是三代人不懈努力與創新的結晶。他們的精神、堅持和對顧客的真誠，是這間小吃店成為花蓮美食地標的重要原因，未來也將帶給更多人滿滿的美味與感動。

▲「阿嬤麵店」暢銷前三名為：扁食麵、陽春麵、拉麵，還有小菜和滷肉飯。（圖／記者游瓊華翻攝）