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看到特價就買更傷荷包！逛超市掌握省錢3原則　先拿菜再挑肉才划算

▲超市,結帳（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲逛超市若沒有計畫，只因便宜而購買，反而讓荷包大失血。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者洪菱鞠／綜合報導

面對物價節節高升，日常採買如何聰明節省，成為許多家庭主婦與小資族關注的議題。日本節約顧問兼理財規劃師丸山晴美指出，超市是最容易累積不必要支出的場域之一，但也正因為採買頻率高，只要改變一些習慣，就能大幅提升省錢效率，而關鍵不只是買便宜，從採買順序、時機到採購量，掌握3個省錢原則精打細算，也可以買得好又不失控。

1、上午去超市 狀態最好
不少人為了撿便宜而選擇傍晚時段前往超市，搶購貼有折價標籤的商品，若從整體省錢與品質考量，其實上午才是理想時段，除了能買到仍有庫存的特價品，生鮮蔬果等食材新鮮度也較高。同時，人在早晨精力充沛、不易餓肚子，更能冷靜理性地做出判斷，減少因飢餓而衝動消費的機會。

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2、先挑菜再選肉
許多人習慣先選肉類主食，再搭配蔬菜，但多數家庭主菜會固定選擇像是雞胸肉、豬絞肉等品項，建議可改採「先看蔬菜再選肉」的方式，依照當天便宜的蔬菜再去搭配適合的肉品，靈活設計菜單，反而能壓低餐食成本。

3、採買以3日份為基準
一次買齊一週食材，容易因為難以拿捏份量與保存方式，增加備餐壓力，也浪費食材，反之，若每天少量採買，又會落入多買或亂買陷阱。因此以「3日份」為採買基準最為實際，是省時又省錢的理想折衷。

許多超市也會將折價標籤貼在甜點、麵包等「非必要」食品上，讓人忍不住順手加購，但再便宜也是開銷，衝動購物比折扣更可怕，購買前不妨考慮是否真的需要。此外，丸山晴美提醒，對於即將過期或賣相不佳的特價品，實際可食部位可能減少之外，若無法在保存期限內全部食用，也會造成浪費，而原價較高的商品，即使打折後價格仍高，應避免被「便宜假象」誤導，結果花更多錢。

而為了比價、搶便宜，在不同超市之間來回奔波，其實並不划算，無論是開車油錢，或是步行、騎車的時間成本，加上頻繁進出超市增加非必要消費，都會讓原本想省的錢悄悄流失。除非是已經習慣固定購買的特定商品，例如牛奶或麵包，否則建議選擇一家最符合當天需求的超市，一次完成購物清單，才能真正做到省錢又省力。

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