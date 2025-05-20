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賴清德就職周年　《新華社》列六大惡行：累累罪行，罄竹難書

▲總統賴清德發表520執政周年談話。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德發表520執政周年談話。（圖／記者林敬旻攝）

記者魏有德／綜合報導

總統賴清德520執政滿一周年，大陸央媒《新華社》昨（19）日晚間刊出評論，2000餘字羅列「五大惡行」，主軸定調賴政府破壞台海和平、升高兩岸對立、「綠色恐怖」打壓異己、執政亂象損害民生、「倚外謀獨」及妄圖推動「台灣問題國際化」等，還用「累累罪行，罄竹難書」來形容，措辭十分強烈。

▲大陸央媒《新華社》繪製的嘲諷漫畫。（圖／翻攝新華社）

▲大陸央媒《新華社》繪製的嘲諷漫畫。（圖／翻攝新華社）

《新華社》評論指，賴清德拒不承認九二共識，頑固堅持台獨分裂立場，明目張膽鼓吹互不隸屬的「新兩國論」，從就職演說到雙十演說，再到拋出將大陸界定為境外敵對勢力的「17項策略」，「妄圖通過扭曲兩岸政治分歧、割裂兩岸歷史聯結，明火執仗讓台獨借殼上市。」

評論稱，賴清德以僅四成的選票當選，上台後操弄起反中抗中意識形態牌，運用公權力阻撓打壓兩岸交流，「拒不解除赴大陸旅遊的禁團令，阻撓兩岸客運直航航點航班全面恢復；持續對大陸有關團組和人員赴台參訪交流設卡設限，禁止島內與一些大陸高校交流合作；清查台灣民眾領用大陸證件、明確島內藝人言行查處範圍……斑斑劣跡，擢發難數。」

評論提到，賴清德當局豢養大量網軍抹黑大陸，公然迫害主張兩岸交流和支持統一的政黨、團體與人士，脅迫台商放棄扎根大陸，「一年來，台灣各界絡繹不絕登陸參訪交流，用實際行動證明兩岸交流往來順應民心，是人為阻撓擋不住、隔不斷的。」

評論指出，賴清德當局掌權將民主異化為民進黨做主，全力形塑綠色恐怖，一年來，島內缺水、缺電、缺地、缺工、缺人才等問題更加突出，「內政不修、百病叢生，成為許多台灣民眾的切身感受，」

評論認為，賴清德當局施政不彰，為納「投名狀」，不惜將以台積電為代表的台灣核心優勢產業以投資或合資的方式向美國轉移，還滑跪屈從美方高額關稅霸凌，全然不顧島內產業和民眾的利益福祉，「對於賴清德這種經濟上的割肉飼虎和政治上的搖尾乞憐，島內社會充滿憂慮，質疑和批判聲量持續升高。有島內民眾直言民進黨當局，掏空台灣家底，給美國當提款機。」

評論表示，賴清德上台後妄稱聯合國大會第2758號決議「未提到台灣」，叫囂「中華人民共和國無權代表台灣」，公然挑戰國際社會堅持一個中國原則的基本格局和戰後國際秩序，加大推動「台灣問題國際化」，「賴清德當局上台以來的累累惡行，損兩岸和平，危台海安寧，毀同胞福祉，充分暴露其冥頑不化的台獨本性。」

評論強調，「我們相信，越來越多台灣同胞將充分認清、徹底識破賴清德和民進黨當局的謀獨伎倆，堅決反對、制止其倒行逆施，和大陸同胞一道，共同守護中華民族共同家園，攜手實現祖國完全統一和民族偉大復興。」

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