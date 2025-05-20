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勤儉一生換來救命車！　白河老母親生前宏願子女代捐救護車完成

▲台南白河林蕭秀碧老夫人勤儉一生，子女代母捐贈救護車完成遺願，消防局第一大隊大隊長邱國禎代表受贈，氣氛莊嚴感人。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南白河林蕭秀碧老夫人勤儉一生，子女代母捐贈救護車完成遺願，消防局第一大隊大隊長邱國禎代表受贈，氣氛莊嚴感人。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

用一輩子的節儉，只為換來一輛能救人的救護車！台南市白河區一場告別式中，20日溫情上演感人一幕，林蕭秀碧老夫人勤儉一生，生前默默存錢只為捐贈一輛救護車，不幸於今年5月辭世，子女決定代母圓夢，在告別式中完成母親未竟的心願，讓愛延續在人間。

林蕭秀碧老夫人平時生活極為克儉，不開瓦斯、不用電鍋，只用柴火煮飯、雨水洗衣，三餐簡單到只需一碗粥或一杯豆漿，讓家人看了既心疼又敬佩。她也從不閒著，時常拾回資源回收、在街頭叫賣粽子、巡農作物狀況，風雨無阻，黎明時分便開始一天勞作，平均每月整理出2輛貨車份量的回收物，全為實踐「存錢捐車救人」的信念。

▲台南白河林蕭秀碧老夫人勤儉一生，子女代母捐贈救護車完成遺願，消防局第一大隊大隊長邱國禎代表受贈，氣氛莊嚴感人。（記者林東良翻攝，下同）

老夫人這份宏願直到2024年才向家人透露，雖積蓄仍有落差，老夫人仍堅持不讓孩子幫忙，繼續獨力努力。然而命運無常，老夫人於2025年5月某日未返家用餐，眾人展開連夜搜尋，最後發現老夫人時已無生命跡象，令人悲慟。其子女為完成母親心願，補足資金，以母親名義捐贈一輛全新救護車予台南市消防局，捐贈儀式20日於白河區告別式現場舉行，由消防局第一大隊大隊長邱國禎代表接受，場面莊嚴溫馨。

台南市長黃偉哲表示，老夫人捐贈救護車展現無私大愛，令人動容，這輛車的加入將大幅提升在地急救能量，守護更多市民健康。消防局局長李明峯則說，這不只是車輛捐贈，更是慈愛精神的傳遞，老夫人的善行將化作救人力量，在社會中持續發光發熱。

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