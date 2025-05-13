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台南白河區公所新廳舍啟用！　結合蓮花意象奪國家卓越建設獎

▲台南市白河區公所新廳舍正式啟用，建築融合蓮花意象，榮獲2024國家卓越建設獎優質獎，市長黃偉哲等人出席剪綵啟用典禮，肯定地方建設成果。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市白河區公所新廳舍正式啟用，建築融合蓮花意象，榮獲2024國家卓越建設獎優質獎，市長黃偉哲等人出席剪綵啟用典禮，肯定地方建設成果。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市白河區公所原址改建的新廳舍13日正式啟用，不僅解決原有辦公空間老舊與耐震疑慮，並整合戶政事務所與公共託育資源，打造便民一站式服務環境。

▲台南市白河區公所新廳舍正式啟用，建築融合蓮花意象，榮獲2024國家卓越建設獎優質獎，市長黃偉哲等人出席剪綵啟用典禮，肯定地方建設成果。（圖／記者林東良翻攝，下同）

新大樓融合白河蓮花意象設計，外觀具美感又兼顧實用，更榮獲2024年國家卓越建設獎「最佳規劃設計類優質獎」肯定，成為地方建設與公共服務提升的重要里程碑。

▲台南市白河區公所新廳舍正式啟用，建築融合蓮花意象，榮獲2024國家卓越建設獎優質獎，市長黃偉哲等人出席剪綵啟用典禮，肯定地方建設成果。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲率領中央部會官員、地方民代等共同剪綵啟用，他指出新廳舍不僅是硬體升級，更展現市府推動友善、效率、在地特色共融的治理理念，感謝中央挹注經費支持，也期許白河團隊持續以服務為本、善用空間機能，打造更便捷、貼心的行政窗口。他也透露，該案總經費將近2億元，歷經6次流標與工期挑戰，仍如期如質完成，實屬不易。

▲台南市白河區公所新廳舍正式啟用，建築融合蓮花意象，榮獲2024國家卓越建設獎優質獎，市長黃偉哲等人出席剪綵啟用典禮，肯定地方建設成果。（圖／記者林東良翻攝，下同）

白河區公所表示，新廳舍採地上3層、地下1層設計，由建築師陳文祥團隊規劃，外觀以弧形彩色板象徵蓮花綻放，搭配綠色鋼構與「荷光凝思」公共藝術裝置，展現白河蓮鄉意象。新場館同時強化無障礙設施與人性化動線，為民眾洽公與育兒服務提供安全、舒適、溫馨的新空間。即日起，民眾可至新址辦理相關業務，體驗嶄新的公共服務品質。

▲台南市白河區公所新廳舍正式啟用，建築融合蓮花意象，榮獲2024國家卓越建設獎優質獎，市長黃偉哲等人出席剪綵啟用典禮，肯定地方建設成果。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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