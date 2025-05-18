會考拚5A++「英數只能錯一題」　補教估自然社會寫錯3題就掰

▲補教分析，國中會考5科要拿A++，英數僅能錯1題。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

一連兩天的國中教育會考今（18日）落幕。專家認為，今年國文、社會比去年難，英文、自然比去年簡單，數學和去年差不多，整題而言比去年稍難。而根據北市補教協會估計，考生若想拿到A++，預估英文、數學兩科僅能錯1題，國文科為2題，自然跟社會科為2至3題。

台北市補教協會下午舉行國中會考解題記者會。自然補教老師楊過指出，今年自然科考題難易適中，題目分配漂亮，理化題目占一半，預估自然科要拿A++只能錯2到3題、A+錯3至4題，A則在6至8題。

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英文補教老師林熹表示，今年英文科「放水的題目蠻多」，以基礎單字與文法觀念為主，閱讀文字量沒有前兩年多，整體為「中間偏易」，沒有出現高分群考生認為有極度障礙的魔王題，級距比前兩年嚴苛，高分群競爭會比去年更激烈，預估今年英語科想拿A++只能錯1題、A+為2題，A可錯3到4題。

社會補教老師范郁彤指出，今年社會科圖表題型占了一半，顯示圖表題已經成為常態，試題等於考驗學生圖表分析能力及長篇閱讀理解力，考題設計上，歷史時間軸愈拉愈長，地理的範圍也是愈來愈廣，公民討論議題面向更廣泛，今年雖然難易適中，但寫起來比去年難一些。預估今年社會科要拿A++，只能錯2至3題，A+可錯4至5題、A則可錯6至7題。

數學補教老師葉子豪分析，今年數學科難易適中，前半段題目適合讓學生穩定拿分，有付出就有回報，中後段題目則要小心陷阱，非選題側重生活情境，出現貼近生活的考題，像是看電影與爆米花有關的題目。若非選題全對，預估數學要拿A++，只能錯1題，A+為2題、A可錯3至5題。

國文補教老師陳蒂表示，今年國文科78%都是課外閱讀題，拿高分關鍵是課外閱讀能力，考題還出現三種變化，包括從掌握語意變成掌握語境，從字面翻譯走向更多言外之意，從重視考生速讀能力走向深讀能力。她預估今年國文要拿A++可錯2題、A+為4題，A可錯6題。

▲北市補教協會分析，國中會考5科要拿到A以上，每科可容錯題目數。（圖／北市補教協會提供）