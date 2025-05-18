落點預估「建中34.6分、北一女33.8分」　北市公立高中13分能上

▲國中會考落幕。專家分析，建中門檻估計約34.6分，北一女約33.8分。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

國中教育會考今（18日）落幕。台北市華興中學校長曾騰瀧分析，今年5科整體上比去年稍難一些，加上寫作測驗拿高分不易，估錄取門檻比去年下降，北市則因全面減招，前幾志願錄取門檻持平，建中估34.6分、北一女33.8分，但中後段社區高中與公立高職分數則會下修，北市公立高中13分就可考上，其他公立高職甚至大膽填就有機會上。

曾騰瀧表示，台北市公私立高中職從113學年度起全面減招，公立學校每班從35人改為34人，私立學校則是從48人調降至47人，北一女中、成功高中和內湖高中更減班1班，今年招生名額延續去年。

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至於今年考科難易度分析，曾騰瀧表示，今年國文、社會考科比去年難，英文、自然科則比去年簡單，數學和去年差不多，整體而言，今年會考難度比去年稍難一點，鑑別度也比去年高，尤其寫作測驗採開放式考題，考驗學生臨場寫作能力，將成為前幾志願學校的決戰關鍵考科。

曾騰瀧表示，整體而言，因今年試題難度比去年高，加上畢業人數比去年少，預估各校錄取門檻會下降，但因為北市公立高中職全面減招，前5志願學校分數大致和去年差不多，預估建中34.6分，北一女33.8分，師大附中男生33.6分、女生33.4分，成功高中32.6分、中山女中31.6分，松山高中男生31.6、女生為30.6分。

曾騰瀧進一步分析，基北區前五志願學校仍落在30至36分，這區間學校錄取分數跟去年差不多，前段公立社區高中大約落在24至30分。北市公立高中約13分以上，至於新北、基隆等其他公立高職，考生甚至大膽填就有機會上。

由於考生可選填30個志願，曾騰瀧建議考生與家長，選填志願要根據自己興趣進行適性選擇，同時30個志願要全填，而前5個志願，則要依「夢幻、落點、保險」選填，這樣比較容易進入理想的志願。