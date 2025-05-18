自然科1人裝托頭偷瞄被抓作弊　會考2天違規279件

▲國中會考今天落幕，根據教育部統計，兩天累計279件違規。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

國中教育會考今（18日）中午正式落幕。根據教育部統計，兩天當中，每一節缺考人數都超過2千人，累計共279件違規，其中以「提前翻開試題本等」違規共95件最多，占全部違規34%。而繼昨天4名考生偷瞄隔壁答案被抓，今天自然科考試時，又有一名考生也因偷看隔壁答案被監試人員發現。教育部表示，上述違規彙整後，將提交全國違規事件處理會議討論。

國中會考今年共有17萬5247人報考，今天進入第二天，第一節考自然、第二節考英語閱讀、第三節考英聽，今天中午會考正式落幕。根據教育部統計，今天考試科目缺考人數都超過2千人，最多為英聽2398人，最少為英語閱讀2243人，缺考率則在1.28%到1.37%之間。

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教育部表示，會考兩天累計共有279件違規，其中以「提前翻開試題本等」違規共95件最多，占全部違規34%，其次為「考試期間手機或電子錶發出聲響」等狀況為64件，占全部違規23%。另有13位考生故意損壞試題本，或於答案卡（卷）上挖補、汙損、折疊者，這13人依規定不予計列等級或級分。

此外，昨天共4名考生偷瞄隔壁答案被抓，包括社會科1人、數學科3人。今天上午自然科考試時，又有一名考生也因為偷看隔壁答案被監試人員發現。

教育部表示，自然科考試時，有一名考生假裝手托著頭，再偷看隔壁考生答案，被監試人員發現，兩天共發生5件。而上述所有違規個案，經彙整後會先提報各考區試務會，再提交全國違規事件處理會議討論。