賴清德提向在野黨主席簡報國安情勢　黃國昌曝2基礎：靜候總統府

記者袁茵／台北報導

總統賴清德今（20日）執政滿一周年，上午9時30分在總統府舉行周年談話記者會，表示將指示國安團隊著手規劃，向在野黨主席進行重要國安情勢簡報，期望朝野政黨領袖坦率且真誠交換意見、共商國是。對此，民眾黨主席黃國昌回應，那應要在沒有前提框架、沒有預設立場的基礎上，才能回應人民關切的重要議題，「靜候總統府的安排」。

▲黃國昌回應賴清德週年談話。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

針對賴清德周年談話記者會內容，黃國昌20日上午於立院受訪時表示，「朝野主要政黨領袖的對話，其實早該進行了。」賴清德到就職一週年才拋出，其實已經拖延許久，但必須要說的是，要進行真正有意義的溝通、弭平遭民進黨撕裂的社會團結，賴清德所講的「坦率真誠交換意見、共商國是」，應該要在沒有前提框架、沒有預設立場的基礎上，才能夠誠實面對台灣目前所遭遇國內外重大挑戰，並回應人民所關切的重要議題。

針對賴清德是說請國安團隊著手規劃，似乎不是賴本人出來見在野黨主席，會不會覺得誠意不足？黃國昌提及，對於賴清德提出要「坦率真誠交換意見、共商國事」，要達到這個目的，必須要在沒有前提框架、沒有預設立場的基礎上，才能夠真正有意義的面對，並解決台灣目前國內外面對的重大危機挑戰，以及人民關切的重要議題。

黃國昌強調，相關的細節，或許賴清德在記者會時沒有清楚表明，「沒關係，我們願意給賴清德總統，同時也是賴清德（民進黨）主席時間，靜候總統府的安排」。

媒體追問，黃口中的「前提框架」是否為大罷免？黃國昌稱，自己說的是「任何前提框架」，因為賴清德稱要坦率真誠交換意見與共商國是，但要達到這個目的，在「沒有前提框架與沒預設立場」的重要基礎，相信賴清德應該也可以認同。

另外，被問到國民黨主席朱立倫稱，過去一年沒接過賴清德電話，而黃國昌有無接過，會不會覺得兩套標準？黃國昌回應，「不會啊！賴清德沒打給朱立倫，也沒打給我，所以賴清德沒有什麼兩套標準。」

黃國昌認為，或許賴清德最近看到有關於就職一週年的人民評價，賴重新考慮後，認為真的有必要找主要政黨領袖坐下來好好談一談，雖然遲延了非常久，但民眾黨永遠把國家利益放在政黨利益、個人利益之上。

黃國昌說，自己也想提醒賴清德，怎麼弭平被民進黨嚴重撕裂的社會信任跟團結，希望賴清德能夠冷靜下來好好想一想，當民進黨不斷在國家內部製造撕裂、創造仇恨，恣意的對提出批評者抹紅抹黑，「賴清德作為執政黨的黨主席，我認為他有無可迴避的責任。」

黃國昌強調，在這關鍵時刻，賴清德若真的想進行真誠坦率交換意見、共商國是的話，「請容我再強調一次，沒有前提框架、沒有預設立場的基礎，是非常重要的。」