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賴執政滿周年　馬英九失望：應在美中保持平衡「恢復兩岸往來」

▲▼前總統馬英九出席研討會。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲前總統馬英九出席研討會。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

總統賴清德執政滿一周年，前總統馬英九表示，去年他原本帶著期待，但一年下來卻失望了，因為賴總統做了提出「新兩國論」、限制兩岸交流，以及否定漢族人口等荒唐動作。馬英九建議，賴總統應在美中之間保持平衡，恢復與大陸各項往來，確保人民安全福祉與權益。

馬英九20日出席「賴政府執政一周年：兩岸關係如何突圍？」研討會，並在會上致詞，他提到，總統賴清德就任已一年，去年大家原本帶著期許與祝福，希望賴總統可以讓台灣從此更加團結、穩定，但一年下來，大家都失望了，「他做了很多覆議、釋憲、罷免、內鬥，這些負面動作不斷的上演，讓人感到十分的痛心，尤其當美國總統川普發動全球關稅戰的時候，行政院長只會請國人安心睡覺。」

馬英九指出，賴總統面對台灣產業受美方高額關稅影響，乃至於台幣升值之後，又在經濟部毫不把關的情況下，任由護國神山台積電搬到美國去，這對民心、士氣都有很大的衝擊，「我們政府事先居然完全沒有評估後果，事後更無力應對，這個時候大家都在問『賴政府真的在執政嗎？』『人民還能真的能安心睡覺嗎？』」

▼總統賴清德發表520執政周年談話。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德發表520執政周年談話。（圖／記者林敬旻攝）

馬英九還說，賴總統就任後提出「新兩國論」背離了中華民國憲法跟兩岸人民關係條例，包括「境外敵對勢力」、「脫中入北」，嚴格限制兩岸交流，否定漢族人口、去中國化等荒唐動作。

馬英九強調，尤其最近，教育部長居然聲稱要禁止兩岸學生交流，這樣一個使台灣與中國大陸斷絕往來的荒誕政策，既違反憲法，又不符民情，除了傷害兩岸人民感情又明顯造成兩岸關係更為緊張。

馬英九提到，根據美國外交政策雜誌最近刊登兩位學者的文章，標題是「川普應該約束台灣」，文中直接指賴清德總統對大陸的政治措辭過於挑釁，容易造成台海風險，因此建議川普要「管一管台灣」。

馬英九說，總統居然被美國學者數落到是「需要管教的」，真是一大羞辱，這兩位美國學者建議美國若希望穩定台海情勢，不能只是譴責北京當局打壓而已，而要對台灣不當政策設下紅線，才能夠遏制賴政府在台獨議題上採取步步進逼的切香腸戰術。

▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

馬英九提到，兩位學者也建議台灣應該重拾兩岸雙方一中各表共識，向大陸換取交涉空間，「這強烈顯示美國已經開始懷疑賴政府的治國能力了，這是過去從來沒有出現過的現象，絕對不可輕忽。」

馬英九說，美國川普總統祭出關稅戰之後，很快也跟大陸達成協議，可見美國也認為不能跟大陸長期脫鉤，「賴總統目前應當冷靜下來，停止採取有害台灣的抗中路線，不要讓台灣繼續深陷險境，又得不到國際社會的支持。」

馬英九也為賴清德提出三點建議，他說，第一，審慎因應世局變化，確保台灣安全，總統在美國與大陸之間保持適度平衡，依循憲法與兩岸人民關係條例的規定，在九二共識、一中各表的基礎上，恢復與大陸的各項往來，確保人民安全福祉與權益，「我特別注意到，賴總統最近在兩岸談話上有一些調整，也釋出解決兩岸僵局的彈性與善意，我希望賴總統能持續這樣的態度，這樣才是兩岸之福。」

▼美中局勢緊張，台灣也受波及。（圖／路透）

▲▼美中AI競爭,中美AI競爭,美中AI,中美AI,美中,中美,川習,習川,習近平,美中晶片,中美晶片,晶片。（圖／路透）

馬英九指出，第二，今年是中華民國對日抗戰勝利與台灣光復的80周年，中央政府應該要有紀念追思的活動，賴總統不能只紀念歐戰勝利而不提中華民國，尤其是台灣人民浴血抗日的歷史，「各位都知道，台灣人民從1895年到1945年，被日本高壓統治了50年的血淚歷史，賴總統難道就忘記了嗎？我們豈可裝聾作啞？這不是一位中華民國總統應有的態度。」

馬英九說，第三，面對國內外艱難的局勢，賴總統應該立即停止鬥爭在野黨，不要再激化社會對立的大罷免，改為真正以國家為念、以人民為念，與在野黨真誠合作，積極推動福國利民的政策，用行動展示台灣的決心與誠意，而非只會利用政治鬥爭的手段打擊異己，鞏固執政者的權力。

馬英九強調，他當過8年總統，深知當總統的辛苦與不易，也能理解賴總統面對各種壓力與挑戰，但是任何一位總統對國家的路線一定要掌握的很明確，否則最後受苦的還是人民，「為了國家，為了百姓，也為了賴總統自己未來的歷史定位，我希望賴總統能夠有所改變修正調整政策，我在此願為賴總統祝福，希望未來兩岸和平、國家富強，如此才是國家之幸、百姓之福，對世界局勢的穩定也才能夠有所貢獻。」

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