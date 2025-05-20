三峽3死車禍「肇事翁無酒駕」　警方不排除這些原因釀禍

▲三峽3女學生「斑馬線撞擊瞬間」畫面曝光。（圖／記者黃彥傑翻攝）



記者張靖榕／綜合報導

新北市三峽區18日下午發生一起重大車禍，78歲余姓駕車行經北大國小旁時，突高速暴衝，造成學童、接學童下課的機車騎士在內共3人死亡、12人輕重傷。肇事余翁事後也因昏迷被送醫急救，經抽血檢測未有酒精反應，警方初步不排除為疾病發作導致腳踩油門暴衝。

三峽警分局調查，事故發生於19日下午4時許，余翁駕駛一輛銀色豐田轎車，沿國成街高速行駛，闖紅燈通過國光街口後，先後擦撞3輛機車及1輛自行車，再沿路暴衝約300公尺，衝入過馬路的三峽國中學童群中，最後撞上復興路的分隔島才停下。

▲余翁沿路暴衝，直到撞到分隔島才停下。（圖／民眾提供，下同）



事故發生當時正值學校放學時段，路口行人保護時相啟動，四面號誌全為紅燈，學生與家長正通行斑馬線，突遭高速車輛衝撞，現場混亂宛如人間煉獄。

警方指出，事發後共造成15人受傷，其中3人傷重不治，其餘12人分送多家醫院急救。肇事司機余翁已無生命危險，但目前仍在醫院觀察，警方將進一步調閱行車紀錄器與現場監視影像，釐清事故成因。初步排除酒駕，是否為突發身體狀況或車輛失控仍待鑑定報告與後續調查結果。