撞死3人　78歲翁「說完4字」陷昏迷

記者陳俊宏／綜合報導

新北市78歲余姓男子開車行經新北市三峽區北大國小旁，衝撞多名學生，造成3人死亡、12人輕重傷。而余男一開始被救下車時還可正常溝通，對醫護人員說「不記得了」，但之後陷入昏迷，目前在加護病房急救中。

▼肇事者余男（左）手抱鮮花，曾獲「模範父親」殊榮。（圖／記者陳以昇翻攝）

事件發生在19日下午4時多，余男駕駛轎車沿國成街往復興路方向前進，不料在國光街、國成街口不明原因失控狂衝。由於當時正逢學生放學時段，路口號誌是行人保護時相模式，學生們看見綠燈都放心通過馬路，沒想到會遭到轎車猛撞。

事故造成3人死亡、12人輕重傷，其中9名都是三峽國中學生，死者中有2人是701班學生，另1名701班學生命危被救回。

警方調查，肇事轎車一路衝撞至少140公尺，直到撞上中央分隔島後才停下，經醫院抽血檢驗，確認余男酒測值為0，詳細事發原因仍待釐清。

亞東醫院外科部創傷科主任林恆甫表示，余男到院時就已陷入昏迷，經診斷有嚴重血胸、腹腔出血，且臟器受損，目前仍在手術室搶救中，術後將轉至加護病房。

《中時新聞網》報導，余一開始被救下車時還可正常溝通，對醫護說「不記得了」，後來逐漸失去意識、昏迷不醒。

▼3名國一女學生被撞飛，2死1命危。（圖／記者黃彥傑翻攝）



►事故最新傷亡情況如下：



1、李男，12歲，輕傷，土城長庚

2、廖女，14歲，輕傷，土城長庚

3、吳女，47歲，輕傷，土城長庚

4、吳男，55歲，輕傷，土城長庚

5、張女（三峽國中701學生），12歲，OHCA，土城長庚，搶救後恢復生命跡象

6、劉女，14歲，輕傷，亞東醫院

7、待查（女騎士），女40+歲，OHCA，亞東醫院，搶救不治

8、余男，78歲，中傷，亞東醫院

9、陳女，15歲，輕傷，亞東醫院

10、李男，14歲，重傷，三峽恩主公

11、林女，15歲，中傷，三峽恩主公

12、劉女（三峽國中701學生），12歲，OHCA，三峽恩主公，搶救不治

13、黃男，5歲，輕傷，三峽恩主公

14、吳女（三峽國中701學生），12歲，OHCA，三峽恩主公，搶救不治

15、林女，58歲，輕傷，三峽恩主公