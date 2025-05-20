三峽翁暴衝前1分鐘影片曝光　轉彎卡分隔島、撞後車疾駛離開

記者黃翊婷／綜合報導

新北市三峽區78歲余姓男子19日駕車暴衝，造成3死12傷，引發社會關注。警方初步調查確認余男沒有酒駕，不過，網路上流傳一段事發前的27秒監視器畫面，余男駕駛的車輛在路口轉彎時，先是擦撞到分隔島，倒車又撞到後方車輛，接著立刻左轉駛離現場。部分網友質疑余男肇逃，但這部分尚未獲得警方證實。

▲余男駕駛的車輛車頭嚴重毀損，可見撞擊力道之大。（圖／民眾提供）

余男19日下午4時04分開車行經三峽區國光街、國成街口，卻突然暴衝，撞上多名放學返家的學生及正在等候紅燈的機車騎士，造成3人死亡（2名學生及1名騎士）、12人輕重傷。警方表示，經抽血檢驗，確認余男沒有酒駕，但他目前仍因嚴重血胸、腹腔出血等傷勢，陷入昏迷，還在接受手術搶救，所以尚無法釐清事故細節。

▲網友發現，女騎士在事發前1分鐘，曾與余男在同一個路口停等紅燈。（圖／記者陳以昇翻攝）

不過，社群平台Threads上流傳一段27秒的監視器畫面，畫面顯示，當日下午4時03分左右，余男駕駛的車輛正要轉彎，但疑似沒有注意到角度而撞上分隔島，倒車又撞上後方車輛，接著便立刻左轉離開現場，大約1分鐘之後就發生衝撞事故。

還有眼尖網友發現，當時一起停等紅燈的其中一名機車騎士，就是遭撞死的女騎士。網友們質疑，余男是否是因為肇逃，急著離開才會一路狂飆；還有當地人控訴，余男5年前就曾把車開上人行道，撞到一名推著嬰兒車的母親。

關於網路上的種種推測，目前尚未獲得警方證實。三峽區龍恩里里長黃家賢提到，余男有心臟病史，平時熱心公益，擔任環保志工長達4、5年，還曾榮獲2022年模範父親，他猜想可能是身體不適或有服用什麼藥物，才會意外釀禍，但一切真相仍有待余男清醒後才能釐清，相信檢調單位也會給社會各界一個交代。