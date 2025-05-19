越姐越香？4大星座最容易淪陷「年下魅力」

▲你是喜歡姐弟戀的人嗎？（示意圖／CFP）



記者黃稜涵／綜合報導

越來越多女生發現，年下男根本太香！不只長得帥、會撒嬌，還超級貼心，讓人重新相信「被愛」的感覺，而不少男生也偷偷坦白，其實最受不了那種成熟又溫柔的「姐姐型」魅力，一不小心就甘願被馴服，《科技紫微網》盤點出「最愛姐弟戀」TOP 4星座，快來看看你，或是你那個超愛小奶狗的閨蜜，有沒有上榜！

雙魚座

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愛情裡的年齡，只是數字！

雙魚座無論男女，對「年齡差」這件事根本不放在心上。雙魚女生心裡永遠住著一個夢幻少女，不管幾歲都保有一種純真浪漫，比起世俗眼光，她們更重視心動的感覺。年紀比她小？沒關係，反而更能喚起她那份青春愛戀的悸動。而雙魚男則是情感豐富、感性十足的晚熟系代表。他們在愛情裡偏好有深度、能啟發自己的伴侶，年長女性的穩重與韻味，剛好能激發他們的戀愛靈魂，帶點禁忌的姐弟戀，更讓他們覺得格外浪漫、心動指數破表。

巨蟹男

最想戀上像媽媽的她

說到最有姐控潛力的星座，巨蟹男絕對榜上有名。從小習慣母愛照顧的他們，長大後容易把這份依賴轉移到另一半身上──他們要的，是能讓自己安心的「大姐姐」。在他們眼中，年齡不重要，重要的是對方是否穩重、有包容力，能給他一個溫暖的避風港，說穿了，巨蟹男就是戀愛中的「寶寶派」，遇到能照顧他、指引他方向的姐姐，往往一試成主顧，再加上一點點M屬性，他們也很吃「被女王收服」這一套。

獅子女

戀愛要當女王，就要有忠犬弟弟！

氣場全開的獅子女，無論在哪個人生階段，都渴望被捧在手心，但成熟男生多半忙著拚事業，沒空給她們足夠的關注。這時，熱情主動又貼心的小奶狗男友，就成了她們的心頭好，雖然獅子女理智上偏好強者型伴侶，但感性面卻很容易被年輕男生的熱烈攻勢打動，這些弟弟們不僅肯花心思談戀愛，還願意把她當成唯一的焦點，這種被需要、被崇拜的感覺，對獅子女來說實在太迷人啦！

處女男

姐姐的成熟最得我心

細節控的處女男，從來不是會被「傻白甜」迷住的那一型，他們更傾向選擇聰明、知性、舉止得體的對象，而輕熟風的姐姐們，恰好完美命中他們的理想型，在處女男眼裡，那些愛大吼大叫、總是出槌的小女生真的很NG，他們不想當人家的導師或保姆，更欣賞那種既懂生活又有女人味的成熟對象，而且姐姐的從容不迫，對他們來說是一種安心，也是一種無法抗拒的魅力。