目睹7年女友跟小王上床　他靠約砲麻痺「盡情噴射」！下場超慘

▲原PO抓到前女友劈腿。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

當戀情告一段落之後，有些人可以很快速走出情傷，但有些人卻遲遲走不出，一名男網友表示，自從親眼目睹交往7年的女友跟別的男生上床，便開始了縱慾的生活，不停更換性伴侶尋求刺激，卻付出了慘痛代價，「小兄弟多了一顆一顆的點狀物」，奉勸大家不要走跟他一樣的路，貼文掀起討論。

男網友在Dcard發文，「約砲成癮者的懺悔」，當時親眼看見女友與第三者在床上的畫面後，內心崩潰、無法釋懷，進而走向縱慾之路。他下載各式交友軟體，沉迷於不斷更換性伴侶的快感中，各種類型的女生都約過，甚至不斷更換實戰場地，他都樂此不疲，「這些新鮮感讓我無法自拔」。

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然而，原PO透露，有位印象深刻的姊姊，告訴他「三天兩夜都不用戴，盡情噴射」，三天解鎖了不少成就，不過兩天後他卻發現，小兄弟多了一顆一顆的點狀物，「沒錯！我中鏢了，也是第一次去電棒燙」。

這次慘痛的教訓讓他深刻反思，原以為能透過身體的快感麻痺內心痛苦，最終卻只剩更多空虛。他坦言，「帶著報復心理也只是重複噴射的行為，心裡真的開心不起來」，勸大家不要靠約砲麻痺自己，對身心無益處，甚至還會讓自己陷入染病的風險。

對此，網友們紛紛回應，「恭喜你這段時間的努力開花了，過去的傷痛都已經變成這朵花的養分」、「恭喜終於有覺悟，夜路走多遇到鬼剛好而已」、「逃避不能解決任何問題，面對很痛，但不會比得病痛」、「雖然憾事已經發生了，但是現在有醒悟是好事，以後要更照顧自己、珍惜自己的身體」。