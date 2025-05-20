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台灣高鐵終於「蜂」成民眾想要的樣子了！世界金獎「情人蜂蜜」唯一進駐 旅程甜蜜上線

▲▼高鐵,情人蜂蜜,送禮,伴手禮,苗栗,彰化,T-Shopping。（圖／業者提供）

▲雲林老字號「情人蜂蜜」，進駐高鐵彰化站與苗栗站，以及T-Shopping高鐵線上購平台。（圖／情人蜂蜜提供，下同）

消費中心／綜合報導

你知道現在搭高鐵，不只能買便當，還能把世界金獎蜂蜜帶回家嗎？台灣高鐵首度與蜂蜜品牌合作，擁有60年歷史的雲林老字號「情人蜂蜜」，正式進駐高鐵彰化站與苗栗站，以及T-Shopping高鐵線上購平台，成為全台唯一於高鐵販售的蜂蜜品牌；不只開啟旅程的甜蜜儀式感，更為喜愛選購質感伴手禮的人提供新選擇，從龍眼蜜隨手包到蜂蜜醋、蜂王乳，不光是美味還很有面子，讓送禮變得簡單又得體。

來自雲林的情人蜂蜜自1965年創立以來，已有60年的歷史，成為許多台灣家庭心中的經典品牌，承載著共同回憶。品牌長年堅持使用100%純天然蜂蜜，不僅是台灣第一家取得SGS驗證FSSC 22000食品安全管理系統的蜂蜜工廠，更通過美國FDA稽核零缺失認證，品質獲國際肯定。這次進駐高鐵通路，象徵品牌再度跨出新步伐，將「甜蜜」概念延伸至旅途中；不論是假日急著返鄉，或是出發國內小旅行，當旅客走進高鐵彰化站與苗栗站，就會被這座蜂蜜櫃位吸引，溫暖的木質調設計與各式各樣的蜂蜜、蜂王乳、蜂蜜醋等產品，像是將鄉間的自然氣息帶進車站，讓人無需再四處奔波尋找伴手禮，高鐵成為了最方便的「移動選物店」。

▲▼高鐵,情人蜂蜜,送禮,伴手禮,苗栗,彰化,T-Shopping。（圖／業者提供）

高鐵旅客常常因時間緊湊，總是在出差或返鄉前一刻才匆匆找禮物，就怕踩雷挑到NG禮物嗎？進駐高鐵站櫃位的情人蜂蜜擁有多款明星商品，從包裝到品質都講究，正好解決這樣的送禮痛點，成為高鐵購物新亮點。其中，榮獲Monde Selection世界品質金獎的「台灣龍眼蜜隨手包」以復古外盒設計結合單包裝，便於攜帶、送禮體面，旅途中即拆即食，讓甜蜜不間斷。另一款「行家獻藝龍眼蜂蜜」，為情人蜂蜜與台灣優質蜂農契作生產，瓶身還有「台灣養蜂協會」認證的專屬身分證編號，是講究送禮質感的絕佳選擇。

▲▼高鐵,情人蜂蜜,送禮,伴手禮,苗栗,彰化,T-Shopping。（圖／業者提供）

此外，「蜂蜜醋」憑藉天然甜味與醋的健康功能，能幫助消化與促進新陳代謝；富含多種營養的「蜂王乳」，也因其健康形象與實用價值，受到注重養生族群的喜愛，不管你是純粹愛吃蜂蜜的消費者，還是注重健康養生及美容的人，都能找到適合的蜂蜜產品；無論母親節、長輩生日、拜訪客戶，或是小資族送自己一點甜，情人蜂蜜都能提供剛剛好、甜入心的心意。

為歡慶進駐高鐵首發櫃位，情人蜂蜜特別選在5月1日開幕當天，在高鐵彰化站與苗栗站舉辦試飲體驗活動，現場免費提供多款蜂蜜試飲，讓旅客親口感受花源不同所帶來的風味差異。同時在櫃位消費滿700元，即有機會獲得「台灣龍眼蜜隨手包」乙份，讓人帶回家的不只是美味，更是一份獨特的高鐵回憶，也難怪現場擠滿了賞味人潮。

▲▼高鐵,情人蜂蜜,送禮,伴手禮,苗栗,彰化,T-Shopping。（圖／業者提供）

除了在高鐵彰化與苗栗站實體櫃位選購，情人蜂蜜同步登陸高鐵TGo會員專屬的購物平台「T-Shopping 高鐵線上購」，讓無法親臨現場的消費者，只需動動手指，就能將世界級蜂蜜宅配送到家；對於忙碌上班族或異地子女想送禮給父母的需求而言，完全是超級貼心的選擇。T-Shopping還支援TGo會員點數折抵，讓高鐵會員在享受優惠的同時，也能用累積的旅程記憶，兌換一瓶瓶充滿台灣風土的好蜜。

▲▼高鐵,情人蜂蜜,送禮,伴手禮,苗栗,彰化,T-Shopping。（圖／業者提供）

從雲林土地孕育出的純淨蜂蜜，如今透過高鐵連結全台，讓更多人能在旅途中遇見及品嚐，並分享這份源自自然的甜，也讓旅程的回憶持續在日常延伸；下次搭高鐵，不妨走進情人蜂蜜櫃位試一口、逛一圈，也許你會發現，那瓶裝著黃金色澤的蜂蜜，不只是商品，更是一份跨越時間與距離的心意。

點我立即逛：【情人蜂蜜高鐵線上購物

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