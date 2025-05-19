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藍綠在苗栗和解！藍營領銜人宣佈停止對泛綠3議員罷免行動

▲苗栗縣長鍾東錦登高一呼，藍營領銜人宣佈停止對泛綠營3名縣議員的罷免行動，藍綠在苗栗和解。（圖／記者楊永盛攝）

▲苗栗縣長鍾東錦登高一呼，藍營領銜人宣佈停止對泛綠營3名縣議員的罷免行動，藍綠在苗栗和解。圖為鍾受訪情形。（圖／記者楊永盛攝）

記者楊永盛／苗栗報導

綠營發動的大罷免在全國遍地烽火，5月12日宣告對苗栗縣立委陳超明、邱鎮軍罷免行動失利後，苗栗縣長鍾東錦14日登高一呼，公開呼籲停止對泛綠營縣議員曾玟學、徐筱菁和陳春暖等3人的罷免行動。今（19日）傍晚3位罷免綠營的領銜人發表聯合聲明，強調認同縣長鍾東錦放下仇恨的見解，將停止對3位綠營議員的罷免行動，並呼籲3位議員「尊重民主、苗栗前行」，不要再當苗栗發展的絆腳石，操弄地方的對立。藍綠罷免在苗栗已徹底和解。

公民團體3月中旬起推動罷免立委陳超明、邱鎮軍的連署行動，罷團12日下午帶著連署書到苗栗縣選舉委員會前召開成果記者會，宣佈連署份數未達法定門檻，對苗栗藍營立委罷免行動功敗垂成。不過，藍營先前對親綠的無黨籍苗栗縣議員曾玟學、民進黨縣議員徐筱菁和陳春暖等3人，進行中的罷免行動第2階段仍持續進行，引發各界高度關注。

▲苗栗縣長鍾東錦登高一呼，藍營領銜人宣佈停止對泛綠營3名縣議員的罷免行動，藍綠在苗栗和解。（圖／記者楊永盛攝）

▲苗栗縣長鍾東錦登高一呼，藍營領銜人宣佈停止對曾玟學（中）泛綠營3名縣議員的罷免行動。（圖／記者楊永盛攝）

苗栗縣長鍾東錦14日透過臉書發文：「站出來，勇敢按下停止鍵，我呼籲停止對苗栗縣綠營議員的罷免行動。」鍾強調不需要綠營的朋友認同他的決定，但需要我們把時間還給人民，做好我們該做的事，在4年任期期間，不要辜負人民期待，不要辜負自己一身的理想與熱情，不分藍白綠，沒有你們在後推動，這個政府無法往前邁進。

經過數日溝通和沉澱，罷免曾等3人的領銜人今天傍晚發出聯合聲明指出，3位領銜人第1選區許慧琴、第5選區黎光明、第6選區詹益松，在思考數日後，認同苗栗縣長鍾東錦放下仇恨的見解，停止對3位綠營議員的罷免行動，並呼籲3位議員「尊重民主、苗栗前行」不要再當苗栗發展的絆腳石，操弄地方的對立。

▲苗栗縣長鍾東錦登高一呼，藍營領銜人宣佈停止對泛綠營3名縣議員的罷免行動，藍綠在苗栗和解。（圖／記者楊永盛攝）

▲苗栗縣長鍾東錦登高一呼，藍營領銜人宣佈停止對泛綠營3名縣議員的罷免行動，藍綠在苗栗和解。（圖／記者楊永盛攝）

3位領銜人表示，立法委員本來就必須為苗栗縣民爭取最大權益，像是統籌分配稅法修法，就是苗栗財政解套的曙光，邱鎮軍委員積極在立院與藍軍爭取通過有利法案，為了通過法案發生拉扯，竟遭到綠軍造謠抹黑，3位領銜人表示不能接受，認為綠營議員只為操弄罷免對立，無心為苗栗縣民權益發聲，甚至有議員積極投入惡霸行動，只是為了個人政治盤算，其心可誅。

▲苗栗藍營3名罷免綠營縣議員的領銜人發表停止罷免的聯合聲明書。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲藍營領銜人宣佈停止對泛綠營3名縣議員的罷免行動的聯合聲明書。（圖／記者楊永盛翻攝）

領銜人指出，縣長鍾東錦登高一呼，希望縣民放下仇恨停止罷免，領銜人雖然也都收到基層「嚥不下這口氣」的聲音，卻還是決定呼籲民眾放下，停止對3位議員罷免，呼籲綠營議員應該把地方的心聲傳給中央，地方可以放下，中央更應該放下，民主是少數尊重多數，請綠營尊重多數選民的選擇，國家才會進步，才能前行。

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