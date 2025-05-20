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他突開車門！機車阿北慘被擊落「倒地不動」　路人急搶救

▲小貨車突開車門，阿北騎士閃避不及遭撞噴飛。（圖／警方提供）

▲小貨車突開車門，阿北騎士閃避不及遭撞噴飛。（圖／警方提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

根本閃不了！彰化市一名78歲阿北18日中午騎乘機車行經成功路時，路邊一輛小貨車駕駛突然開啟車門，導致阿北閃避不及，當場撞上車門後重摔在地，倒地後一動不動，場面駭人。所幸在路人協助及消防人員迅速救援下，老翁僅受輕傷，送醫後無大礙；而肇事駕駛則因未依規定兩段式開門，遭警方依法開罰。

據彰化警分局調查，事故發生時，小貨車駕駛停靠於路邊，開啟車門時未注意後方來車，也未遵守「兩段式開門」規定先微開車門確認安全後再完全開啟，導致後方機車騎士反應不及，直接撞上車門後倒地。由於當時正值中午，地面溫度極高，熱心民眾見老翁倒地不起，立即上前協助，並以紙板墊在其身下隔絕高溫，同時通報救護人員。消防局獲報後趕抵現場，初步檢傷發現老翁意識清楚，輕微擦傷拒絕送醫，所幸無生命危險。

▲小貨車突開車門，阿北騎士閃避不及遭撞噴飛。（圖／警方提供）

▲小貨車突開車門，阿北騎士閃避不及遭撞噴飛。

警方到場後，除對小貨車駕駛進行交通安全宣導，強調「兩段式開門」的重要性外，也依《道路交通管理處罰條例》第56-1條舉發，該駕駛將面臨2,400元以上、4,800元以下罰鍰。此類事故層出不窮，警方呼籲，駕駛或乘客下車時務必先確認後方無來車，並以「右手開左門」的方式轉身查看，避免類似意外再度發生。

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