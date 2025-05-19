納坦雅胡：以色列將控制「整個加薩」

▲納坦雅胡表示，以色列將會接管整個加薩。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）19日表示，以色列將會控制接管整個加薩地區，阻止哈瑪斯掠奪援助。他也說，以色列面臨的國際社會壓力已接近紅線，必須恢復對加薩的援助，以推進軍事行動。

路透、以色列時報報導，納坦雅胡透過影片稱，他所認識的參議員都是以色列支持者，對方提及「我們會提供你們贏得戰爭所需的一切協助，但我們不能看到加薩飢荒的照片」。以色列國防軍計畫設立安全物資分發中心，以防援助物資落入哈瑪斯手中，但這些分發中心尚未完工。

納坦雅胡指出，在建立分發中心之前，以色列必須向加薩走廊提供最低限度援助，防止平民遭受大規模飢荒，「為了取得我們的勝利，擊敗哈瑪斯、解救人質，我們不能讓情勢走到飢荒的地步」。

納坦雅胡說明，以色列已經與美方協調採取新的分發方式，即由以軍保護的援助中心進行分發，防止哈瑪斯取得物資，並讓美國承包商監督整個分發過程。

「這需要時間」，納坦雅胡指出，首批分發中心將會在未來數日內啟用，整體目標是在以色列控制的加薩建立人道主義區域，讓平民能在那裡獲得援助，「以色列將會接管整個加薩，這就是我們要做的事」。