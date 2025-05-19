犯案計劃縝密！花蓮男挑「唯一破口」闖宿舍　跟蹤查作息勒斃女師

▲劉姓喑啞男涉嫌殺害花蓮國中女師，在附近一處防風林落網。（圖／地方中心翻攝，下同）

地方中心／花蓮報導

花蓮縣秀林鄉某國中一名29歲蔡姓女教師，17日晚間被發現遭陳屍於召會宿舍內。警方循線在海邊一處防風林逮獲26歲劉姓男子，他坦承犯案。據了解，蔡女並非每日都居住在宿舍內，而是與召會志工輪值留守，劉男疑似觀察其作息後才下手，計劃十分縝密。

回顧整起事發經過，警方17日傍晚5時許接獲報案，新城鄉一間召會發生緊急事件，隨即派員趕赴現場處理，抵達後發現，蔡女陳屍在召會後方宿舍房間內，而她頸部有明顯的勒痕，疑似遭人勒斃，經比對後發現，蔡女、劉男的手機訊號曾一度重疊，循線在海邊一處防風林將劉男逮捕。

據悉，蔡女並非每日都住在召會宿舍內，而是與其他志工輪值，而劉男疑似多次跟蹤蔡女，了解其生活作息後，挑選蔡女在宿舍時下手，且召會宿舍出入口設有鐵捲門，晚上會放下上鎖，窗戶也裝有鐵窗，僅後方廚房氣窗無固定設施，劉男便挑選16日深夜趁著宿舍內無他人時，從氣窗侵入宿舍。

劉男犯案過後，還使用蔡女的手機傳訊息給聚會所的教友稱，「你們快去看，╳╳身亡」，再前往新城鄉海邊一處防風林，警方18日中午將他逮捕時，發現他頸部有勒痕，疑似企圖輕生，觀其犯案手法相當縝密，至於詳細犯案動機、經過，仍有待進一步調查釐清。

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