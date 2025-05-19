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還原殺人現場！花蓮男「扯斷金屬項鍊」勒斃女師　留深深壓痕

▲▼劉姓喑啞男涉嫌殺害花蓮國中女師，在附近一處防風林落網。（圖／地方中心翻攝）

▲劉姓喑啞男涉嫌殺害花蓮國中女師，在附近一處防風林落網。（圖／地方中心翻攝，下同）

地方中心／花蓮報導

花蓮縣秀林鄉某國中一名29歲蔡姓女教師，17日晚間被發現遭殺害。警方循線在海邊一處防風林逮獲26歲劉姓男子，他初步坦承犯案，檢警針對蔡女遺體進行相驗，發現其頸部有深深的勒痕，疑似劉男闖入宿舍後，先猛扯項鍊企圖控制蔡女，再徒手將人勒斃所致。

回顧整起事發經過，警方17日傍晚5時許接獲報案稱，聚會所教友收到一封由蔡女手機發出的LINE訊息，內容指稱，「你們快去看，╳╳身亡」。警方趕抵現場後發現，蔡女衣衫不整、褲子遭人褪下，陳屍在召會後方宿舍房間內，而她頸部有明顯的勒痕，初步判斷，蔡女是遭人勒斃。

警方比對發現，蔡女手機訊號曾與劉男的手機訊號重疊，循線在海邊一處防風林將劉男逮捕。劉男18日中午落網後初步坦承犯行，但否認性侵，強調是「失手殺人」，被依照殺人罪嫌移送花蓮地檢署複訊，檢方深夜將其聲押禁見，法院19日上午裁准羈押禁見。

▲▼劉姓喑啞男涉嫌殺害花蓮國中女師，在附近一處防風林落網。（圖／地方中心翻攝）

據悉，蔡女是台南人、成大畢業，平時生活單純、教學認真，因信仰關係選擇住進召會宿舍，因此與患有聽語障礙、接受召會關懷的劉男有所接觸，因劉男經常傳送露骨訊息、照片，蔡女2個多月前不堪其擾，決定將劉男封鎖。劉男多次前往召會請求蔡女解除封鎖，但都遭到拒絕，疑似因此心生不滿。

據了解，事發當時劉男從後門闖入召會宿舍內，企圖對蔡女做出不禮貌的行為，見到蔡女激烈反抗，隨即猛扯蔡女頸部的金屬項鍊，試圖控制蔡女行動，力道之大將項鍊都扯斷，隨後才徒手將人勒死。至於詳細犯案動機及經過，仍有待進一步調查釐清。

▲▼花蓮女教師遭殺害，陳屍教會後方宿舍中。（圖／記者王兆麟翻攝）

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