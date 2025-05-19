超罕見！台中女鼻胃管打結卡肚內　醫拉出傻眼「管子變黑又硬」

▲台中醫院日前幫一名外院轉入病患移除鼻胃管卻卡住，未料竟發現鼻胃管在肚內打結。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中一名患者腦部手術後因吞嚥困難，所以插鼻胃管餵食並轉院到部立台中醫院。院方評估恢復良好，拔除鼻胃管時感到卡卡拔不出，檢查發現，病患的鼻胃管竟罕見地在胃內打結，經醫療團隊用無痛胃鏡輔助異物夾，解開揪結的管路，沒想到鼻胃管拉出時，已經變得又黑又硬，避免強行拔除造成食道與胃部撕裂傷，順利拔管。

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▲台中醫院肝膽腸胃科醫師吳明駿表示，鼻胃管在胃部或是食道打結，臨床上並不常見。（圖／記者游瓊華攝）



台中醫院肝膽腸胃科醫師吳明駿指出，這名60歲女病患是自院外轉進，因動脈瘤破裂接受腦部手術，術後恢復良好，但吞嚥功能受損無法以口正常進食，所以接受吞嚥訓練復健治療，經過一個月治療，終於可以安全地從嘴巴進食。

吳明駿表示，在移除鼻胃管時，患者上腹疼痛不適，且在移除過程中，感覺有非常大的阻力，經X光檢查，才發現鼻胃管在胃裡打結，在與家屬說明，患者接受無痛胃鏡檢查，利用異物夾將打結的鼻胃管解開拉直後，順利移除鼻胃管。

至於鼻胃管在胃或食道打結，吳明駿醫師表示臨床上並不常見，文獻上只有零星的個案報導，發生的原因主要跟放置時間過久，放到胃裡的長度過長，或是經常移動鼻胃管的位置，以及接受過切胃手術等因素有關。

「鼻胃管在胃內打結，除非灌食無法進入，否則通常並不會有症狀，都是在更換或移除的過程發現」，吳明駿也提醒，鼻胃管依照材質不同約二到四周就應更換，如移除時遇到阻力或病人感到不適，切忌硬拔硬扯，應立即就醫尋求醫師協助，才能避免不必要的傷害。