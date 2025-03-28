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發生率1%！水電工洗澡「肺栓塞」休克　消防狂壓18mins搶命

▲台中醫院黃聖瑋,黃仲儒。（圖／記者游瓊華攝）

▲林姓男子因受傷久臥，竟發生罕見肺栓塞差點丟命，所幸急救及時，已經康復出院。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

台中一名34歲、從事水電工的林先生今年2月初打籃球時不慎左膝韌帶斷裂，手術後在家休養，未料某日在家中洗澡後，突然抽筋後休克昏迷，嚇壞家人趕緊通報消防，救護人員到場時已失去呼吸心跳，幸好急救後恢復呼吸心跳，到急診檢查發現肺栓塞，醫療團隊緊急透過血栓溶解術與低溫療法搶救，林男幸運生還且康復出院。

台中醫院急診室主任陳莉瑋指出，林男經過18分鐘CPR後恢復呼吸心跳，當時心律不整、意識不清，進一步檢查確定肺動脈栓塞，緊急啟動整合治療。

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心臟內科醫師黃聖瑋到院後立即進行導管溶栓手術，並商調低溫療法儀器送到院，以34度低溫療法降低腦細胞等損傷，徹夜搶救；隔日胸腔內科醫師黃仲儒接手重症加護病房照護，患者成功在住院第九天清醒，第十天脫離呼吸器，第二十一天康復出院；目前等病況穩定後，再進行原本腳傷韌帶治療。

▲台中醫院黃聖瑋,黃仲儒。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中醫院黃聖瑋表示，醫療團隊緊急透過血栓溶解術與低溫療法搶救，林男幸運生還且康復出院。（圖／記者游瓊華攝）

年輕病患罹患肺栓塞的機率低於1%，好險先有高品質的CPR急救，後有專業醫療團隊協助，將林男從鬼門關前拉回。黃聖瑋表示，低溫療法是針對心跳停止，經急救後恢復心跳與血壓但意識仍昏迷的患者進行降溫治療，利用低溫，降低大腦、心臟的細胞代謝率，減少缺氧過程對人體的傷害程度。

黃仲儒醫師也提到病患相當幸運，以美國與台灣針對低溫療法治療的統計數據表示，到院前心跳停止經急救後恢復呼吸心跳，進行低溫療法可存活出院的患者，美國僅有12%、台灣是9%，出院後能自行生活的美國有9%、台灣更僅有2%，林先生在到院前失去呼吸心跳，卻可以在醫療團隊全力搶救下幾乎沒有後遺症的狀況下康復出院，真的相當幸運。

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