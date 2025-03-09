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以為貧血求診！台中小隻女飲食清淡　被告知罹癌超崩潰

▲經痛,月經,睡覺,MC,失眠,外漏,生理期。（圖／記者謝婷婷攝）

▲台中一名女上班族因健檢顯示貧血，就醫檢查赫然發現罹癌。（示意圖，非當事人／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

台中一名55歲女性上班族，飲食清淡，少吃甜食炸物，先前接受公司年度健檢時發現血色素偏低異常，拿著健檢報告就醫進一步想了解貧血原因，沒想到檢查後，竟被醫師告知已罹患大腸癌，幸好及時發現並接受治療，現已健康重回職場。

台中醫院家醫科醫師康祐榕指出，患者身高約155公分，體重約45公斤，自述沒有癌症家族史，飲食也養生清淡，平日少吃炸物與甜食，過去健檢報告都是正常，這次健檢前雖覺得自己容易疲倦、半年內體重減輕5公斤，但都認為是工作與照顧孩子太疲倦造成，不以為意，沒想到這次因為檢出貧血，意外發現自己罹癌，崩潰不已。

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▲台中醫院家醫科醫師康祐榕。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中醫院家醫科醫師康祐榕提醒，國建署提供30歲以上民眾定期成人健檢，今年起更擴大六癌篩檢的對象，民眾記得把握自己的權益。（圖／記者游瓊華攝）

康祐榕也提到，病患就醫時臉色明顯蒼白，檢查報告顯示血色素只有7g/dL，（正常值為12g/dL以上），明顯貧血，患者糞便潛血檢查發現有陽性反應，進一步安排大腸鏡與胃鏡檢查，意外發現降結腸處有顆腫瘤，幸好腫瘤並未遠端轉移，經會診外科與血液腫瘤科團隊，成功切除腫瘤並接受化療，健康重回職場，目前定期追蹤中。

康祐榕建議除了國建署提供30歲以上民眾定期成人健檢，今年起更擴大六癌篩檢的對象，包括40歲以上、74歲以下都可以接受乳房攝影檢查、還有25歲以上女性可以接受子宮頸抹片檢查，以及新增人類乳突病毒檢查與放寬重度吸菸者藉由低劑量肺部斷層掃描檢查肺癌等，呼籲符合健檢或癌篩資格的民眾把握住自己的權益。

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