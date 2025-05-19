朱立倫要全民用喇叭、網路「罷免賴清德」　車隊赴民進黨部抗議

▲朱立倫號召全民用網路跟喇叭罷免賴清德。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總統賴清德就職將滿一周年，國民黨朱立倫今（19日）上戰車號召支持者發動車隊遊行，宣示用網路及喇叭罷免總統賴清德，要全民把不滿的聲音發出來，但朱僅致詞2分鐘結束後便下車，由黨發言人楊智伃、副發言人鄧凱勛展開掃街。

國民黨今日下午在國民黨中央黨部前集結「全民叭賴」車隊，並且一路開至民進黨中央黨部前按喇叭抗議，朱立倫在出發前在戰車上痛批賴清德史上最無能，是一個真正賣台的總統，並跟群眾一起高喊賴清德下台。

朱立倫抨擊，賴上任這一年來，是台灣大不幸的一年，是全民最不安的一年，是兩岸最對立、對國際最無能的一年，一個無能的賴清德政府，只會對內搞內鬥，用司法大搜索、大扣押，完全沒有任何公平正義可言，經濟上更是完全無能，對外只會跪舔送，大家只看到一個會賣台的賴清德，這一年不願與在野溝通對話，只會騙、只會鬥，只會大罷免，他的民主就是獨裁，全民必須走上街頭罷賴，讓賴清德聽到人民的心聲。

朱立倫強調，所有的民調都顯示賴清德已經死亡交叉，更創下民選總統就職一年以來，最高的不滿意度，要把不滿的聲音發出來，大家一起加油。他也提到，國民黨設計一個「叭賴」網站，民眾可以上該網站，隨時可以把心情發出來。

