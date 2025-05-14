賴清德執政滿周年！民眾黨號召518上街　黃國昌：「退貨」賴清德

▲民眾黨主席黃國昌主持黨政聯繫會議會後轉述記者會。（圖／記者黃國霖攝）

記者袁茵／台北報導

針對總統賴清德將於520上任滿一年，民眾黨今（14日）宣布，將於18日舉辦「人民要當家」最終場，且要用「退貨」行動表達對賴政府「實在受夠了」，而民眾黨主席黃國昌也於記者會中，示範蓋下退貨章，象徵對賴清德執政的不滿；文宣部主任李頂立強調，當天會設置「退貨專區」，讓全民一起吶喊「退貨ㄌㄨㄚˋ」。

黃國昌、吳怡萱、李頂立14日下午召開黨政聯繫會議會後轉述記者會，黃國昌表示，立院民眾黨團從上週開始陸續召開記者會，從司法、外交國防、衛生環境、財政到內政，盤點過去這一年賴政府大跳票的實錄。

黃國昌提及，賴政府沒辦法交出像樣的成績單，能源政策慘不忍睹；年輕人所關心的居住正義，反而因為賴政府搞一個新青安，讓更多人被套牢；連民進黨的前總統蔡英文跟大家承諾工時要減少，結果從2016年到2024年，台灣總工時根本沒有實際的減少，台灣勞工還是處於低薪過勞。

黃國昌指出，民進黨各項改革承諾，從來只是空洞的話語與選舉承諾，缺乏實際行動，特別是司法改革，賴政府曾在選舉期間提出多項司法改革計劃，並承諾將設立常設的司法改革委員會，但委員會至今未能成立，「民進黨就是一個芭樂黨，開出來的支票就是芭樂票」，民進黨不做的在野黨做，去年完成了吹哨者保護法的制定，到昨天不法關說罪、棄保潛逃罪，都是民進黨過去的承諾，現在由在野黨攜手幫民進黨實現政見。

而為了讓人民的聲音被聽見，民眾黨將於5月18日舉行最後一場的「退貨ㄌㄨㄚˋ」行動，黃國昌呼籲，所有民眾一起站出來，對賴清德政府的失敗政績說不，這不僅是對賴政府的抗議，也是對民進黨失信承諾的一次強烈回應，要求政府能夠履行其對人民的責任，民眾黨將繼續秉持為人民爭取權益的立場，並在未來積極推動改革，實現人民的期待，替民眾完成那些被民進黨遺忘的承諾。

李頂立說明，518當天活動主軸，為了讓更多民眾參與此次退貨行動，將設置「退貨ㄌㄨㄚˋ專區」，包含「民主娃娃機」和「退貨牆」，在「民主娃娃機」中，民眾可以體驗從賴政府的跳票政績中「夾取」所謂的「民主商品」，如果夾到的商品顯示對民主毫無幫助，直接丟進旁邊的退貨箱。

李頂立提及，「退貨牆」則鼓勵大家寫下對賴清德、賴政府的退貨理由，將退貨單貼滿牆面，讓全世界看見人民對賴政府跳票政權的強烈失望與憤怒；此外現場還會準備「吧噗」，讓參與者親手按下，象徵對賴政府的假改革說不。

吳怡萱強調，賴清德政府過去一年的施政表現，可以用「死當」來形容，從居住正義到能源政策，從司法改革到勞工權益，賴政府不僅全面跳票，更持續背離選前承諾，讓廣大民眾感到失望透頂，因此「518退貨ㄌㄨㄚˋ」將成為全民對賴清德執政成績的全面檢視，象徵人民對其一年來執政不力的強烈拒絕。