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中華郵政攜手國片《有病才會喜歡你》　首波推千本聯名郵摺

▲▼中華郵政公司與國片《有病才會喜歡你》跨界合作，推出電影聯名郵摺首波1000本。（圖／中華郵政提供）

▲中華郵政與國片《有病才會喜歡你》跨界合作，推出電影聯名郵摺首波1000本。（圖／中華郵政提供）

記者李姿慧／台北報導

中華郵政與國片《有病才會喜歡你》跨界合作，推出電影聯名郵摺首波1000本，劇中男女主角詹懷雲、江齊、劉修甫等人也現身站台。中華郵政董事長王國材表示，全球最深的綠島海底郵筒成重要場景，這次首次與電影合作，盼吸引更多旅客到綠島旅遊。

中華郵政攜手國片《有病才會喜歡你》跨界推出電影聯名郵摺首波1000本，中華郵政董事長王國材表示，電影中綠島豆丁海馬海底郵筒成為重要場景，透過投入這座海底郵筒的明信片傳遞心意，象徵一種情感的承諾，郵差將明信片寄到收件人的手中更彌足珍貴，就如同2008年電影海角七號，60年後寄達日治時代七封情書，一樣令人動容。

王國材指出，綠島海底郵筒自民國107年5月4日啟用，設置於水下約11.5公尺，是目前全世界最深的海底郵筒，深受全球潛水愛好者喜愛。這次是中華郵政第一次跟電影合作，這部電影真誠動人，讓人非常地感動，他希望透過本次合作，吸引更多國際旅客因電影來到綠島旅遊，並期待強化中華郵政與綠島鄉公所的合作，將本部電影、海底郵筒及中華郵政無遠弗屆的服務，行銷至全國，乃至全世界。

▲▼中華郵政公司與國片《有病才會喜歡你》跨界合作，推出電影聯名郵摺首波1000本。（圖／中華郵政提供）

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▲中華郵政公司董事長王國材。（圖／中華郵政提供）

電影《有病才會喜歡你》執行監製張佩郁表示，非常感謝王國材看見這部作品，讓電影中想要傳遞的用心與溫暖得以讓更多人理解。該片不僅是今年臺灣的國片票房冠軍，在馬來西亞、新加坡等亞洲地區也獲得佳績，且即將在韓國上映，希望能藉此讓更多國際友人認識台灣與綠島。

台東縣綠島鄉鄉長謝賢裕則表示，綠島的海底郵筒是當地最重要的觀光亮點，根據統計，有三成八的明信片是寄到海外，加上電影的加持，勢必會再引發一波熱潮，期待能透過與中華郵政合作，讓綠島這個世界百大潛水地點的魅力能讓更多國際遊客體驗。

▲▼中華郵政公司與國片《有病才會喜歡你》跨界合作，推出電影聯名郵摺首波1000本。（圖／中華郵政提供）

▲中華郵政與國片《有病才會喜歡你》推出電影聯名郵摺。（圖／中華郵政提供）

中華郵政公司指出，即日起至5月20日止，民眾可至全台郵局購買「造型卡片–綠島豆丁海馬海底郵筒」書寫，至指定郵局透過活動專屬海馬郵筒寄出，並將投入郵筒之交寄畫面拍照上傳至「郵來郵趣」Facebook粉絲專頁按讚、追蹤，另在活動貼文下方留言「#有病才會喜歡你」、「#中華郵政」及標註一位好友，即可參加抽獎，有機會獲得2天1夜綠島潛水寄信體驗行程、劇中演員簽名之《有病才會喜歡你》電影聯名郵摺，含《有病才會喜歡你》電影交換券2張及電影劇照個人化郵票等。

此外，中華郵政也舉辦「520我愛你特映場」，凡於114年5月14日前，至「i集郵」預購電影聯名郵摺套組(含2張電影票)，即可參加5月20日台北微風影城《有病才會喜歡你》特映場，有機會與劇中演員互動、簽名合影。另中華郵政將把這次電影聯名郵摺銷售利潤全數捐助「台灣髓緣之友協會」，期發揮拋磚引玉精神，邀民眾共襄盛舉，將愛傳遞至社會上需要的角落。

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