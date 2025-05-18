劍指GPS！　大陸北斗衛星進入11個國際組織標準體系

▲北斗衛星導航系統是大陸的自主建設且獨立運行。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

中國衛星導航定位協會今（18）日發布的《2025中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書》提到，大陸的北斗衛星系統已經進入11個國際組織的標準體系。這凸顯大陸在挑戰美國主導的GPS定位系統方面有所進展。

綜合陸媒報導，白皮書指出，作為聯合國認可的全球衛星導航系統核心供應商，北斗系統已經全面進入民航、海事、移動通訊等11個國際組織的標準體系。

白皮書還提到，目前，奈及利亞、突尼西亞、塞內加爾等30多個非洲國家已建設北斗CORS站。據公開資料，CORS指的是連續運行基準站系統（Continuous Operational Reference System），是一種利用全球分布的參考站點來提供高精度定位服務的系統。

白皮書指出，2024年，大陸以北斗為核心的衛星導航與位置服務產業總體產值達到人民幣5758億元，年增7.39％。

此外，2024年以來，隨著大陸加快推進北斗優先應用和北斗產品國產化替代，大陸衛星導航與位置服務產業繼續保持穩定成長態勢，結構持續優化，產業範圍進一步擴大。

其中，包括與衛星導航技術研發和應用直接相關的晶片、器件、算法、軟體、導航數據、終端設備、基礎設施等在內的產業核心產值，已經達到人民幣1699億元。

白皮書還顯示，隨著北斗產業發展的快速推進，大陸衛星導航專利年度申請量持續成長。最新數據顯示，截至2024年年底，大陸衛星導航專利申請累計總量已突破12.9萬件，年增4.8％，繼續保持全球領先。