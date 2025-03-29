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社會 社會焦點 保障人權

不管妻每天檢查GPS！大膽男7度帶小三出遊　要賠人夫10萬

▲▼外遇前兆怎麼發現？美女律師開示。（圖／Pakutaso）

▲人妻調通聯、看GPS仍管不住老公和其他女子親密出遊同宿。（示意圖／Pakutaso）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名邱姓女子懷疑王姓老公和盧姓人妻有「姦情」，調閱老公的通聯紀錄，還幾乎每天查看老公的GPS紀錄，不料王男還是趁著出差的機會，多次帶著盧姓人妻出遊、同住旅館，後來邱、王鬧到離婚，邱女則找上盧女的老公還提供相關證據，盧夫才驚覺被「綠了」，怒告王男求償80萬元，法院審理後，判王男應賠償10萬元。

鄭男提告指出，他和盧姓妻子結婚28年，妻子從2022年3月間起就經常講奇怪的電話，後來一名邱姓女子找上他，告訴他自己的妻子和她的王姓老公單獨出遊並發生性行為，為了證明所言不假，邱女拿出老公的行蹤列表、手機定位資料、手機通聯記錄、通話錄音檔等資料，還有切結書，他才知道自己真的被老婆「綠了」，所以向王男求償80萬元。

法院審理時，王男辯稱和盧女相識許久，但僅為朋友關係，而非如鄭男所稱的婚外情，妻子提供的行蹤列表、手機定位、手機通聯記錄、通話錄音檔等資料和切結書，都是妻子以違法手段取得，侵害他的隱私權，應不具證據能力，且手機通聯紀錄充其量僅能表示他和盧女曾有通話，但無法說明通話内容為何。

法官認為，邱女提出的證據都是基於保護配偶關係，且並非以強暴、脅迫方式取得，手段及目的性符合比例原則，而王男雖然否認和盧女發生性行為，但根據兩人的手機定位資料和國道ETC紀錄，可以證明兩人確實至少有7次出遊的紀錄，並為交往行為，雖無法證明有性行為，但仍侵害了鄭男的配偶權，因此判王男應賠償10萬元，全案可上訴。

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