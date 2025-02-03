日本H3運載火箭發射升空　成功將「日本版GPS」投入預定軌道

▲日本鹿兒島縣種子島太空中心2日下午發射H3運載火箭，上面搭載準天頂衛星系統6號機。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本未來在全球定位系統（GPS）的使用上，可望無須依靠其他國家的衛星！日本昨（2）日下午在鹿兒島縣種子島太空中心，發射搭載「準天頂衛星系統」6號機的H3運載火箭，衛星在火箭發射升空29分鐘後順利進入預定軌道，發射行動宣告成功。

根據《日本放送協會》，在日本國內被暱稱為「導引」（導き、みちびき）的「準天頂衛星系統」，是具備類似GPS功能的定位衛星，因此又被視為日本版的GPS，能夠協助提升智慧型手機的定位精準度，目前日本附近上空共有以4顆衛星系統性運行，鹿兒島縣種子島太空中心2日下午5時30分透過H3運載火箭，將該衛星的6號機發射升空。

準天頂衛星系統能夠協助提升智慧型手機在GPS定位上的精準度，且在無訊號之處也能協助發送「緊急地震速報」等必要資訊。目前一共有4顆衛星運作，而日本政府計畫再新增發射3顆衛星（包括此次發射），將系統擴增至由7顆衛星運作，目標是讓日本依靠自有衛星實施定位，無須仰賴國外衛星。

報導指出，日本為了在全球競爭激烈的靜止軌道上佔據位置，率先發射「準天頂衛星系統」的6號機，將衛星投入至距離地表上空3萬6000公里的靜止軌道，至於5號機與7號機則預計於明年中發射。

據悉，H3運載火箭1號機曾於2023年3月發射失敗，最後經過改良後，2號機、3號機、4號機連續3次發射成功。

另外，「準天頂衛星系統」6號機也搭載由美軍負責監控太空垃圾的感測器。對此，美國駐日太空軍司令部也感謝日本能夠強化之稱美日同盟的作戰能力。