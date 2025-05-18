高雄國中老師涉毒遭解聘　辯「不影響學生」求翻盤被法官打臉

▲毒品示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名國中林姓教師前年的端午節期間，在屏東里港地區被發現昏睡車內，警方到場後在車上查獲多包毒品及吸毒器具，隨後經尿液檢驗也呈陽性反應，雖檢方基於其為初犯而給予緩起訴處分，但消息傳至教育局後，林師隨即遭校方解聘。他不服處分提起行政訴訟，聲稱並未對學生造成影響，但最終仍被法院駁回。

根據當時警方報案紀錄，砂石車駕駛人報警指出，車內一名男子長時間未動，警方到場後發現該男子疑似昏睡，進一步搜查下竟發現甲基安非他命6包、愷他命3包、注射器具、電子磅秤與止血帶等，疑為吸毒工具，身份確認後，警方驚訝得知男子竟為高雄某國中的任教老師。

調查發現，林男於案發前一日在左營住處的停車場內吸食毒品。儘管檢察官基於初犯因素未提起公訴，校方仍依據《教師法》認為其涉毒情節重大，足以影響師德形象予以解聘。

林男提起訴願遭駁回，再度提起行政訴訟主張，其吸毒並非為追求快感，而是因解離症狀所苦，希望藉藥物穩定情緒，並指出發生當日為節假日，與教學無關，亦從未在校對學生傳遞有關毒品的資訊。他同時質疑教師評審會成員性別組成失衡，會議程序及處分比例均不當，請求法院撤銷解聘決議。

不過，校方在訴訟過程中答辯指出，林男曾稱「使用安非他命能提神與增強自信」，且長期依賴藥物維持正常作息，已無法勝任教師職責。法院審酌其自述長期使用毒品6、7年，並坦言無法戒斷，認為其無法勝任教學，校方解聘屬依法行政。

高雄高等行政法院審理後認為，校方解聘程序合法，教師評審會組成亦無違法情事，因此判林男敗訴，全案可上訴。