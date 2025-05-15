貴族幼兒園霸凌案外案！園方控家長索50萬封口費　提告恐嚇取財

▲台中市西屯區一貴族幼兒園遭家長投訴，孩子在班上被學長霸凌，且老師及園方態度冷漠；園方也爆料，家長提出50萬元封口費，已向派出所報案。（圖／AI生成圖片）

記者游瓊華／台中報導

台中市西屯區一貴族幼兒園遭家長投訴，中班的孩子被大班學長霸凌，且老師及園方態度冷漠。家長不滿，除向教育局申訴、也向媒體爆料、更要求園方退費，還將孩子轉學。園方面對家長一連串動作，也無奈表示，願意「以個案處理」退款2萬多元給家長，但家長拒絕簽署切結書，另又要求50萬元封口費，校方無法接受家長要求，已向派出所提告恐嚇取財。

園方發出聲明稿，也列出事件發生時間序，並表示事發至今已滿2個多月，園方數度與家長溝通，並針對家長關切事項安排面談、說明、行政協助與建議方案等都有協助家長，並將相關資料、處理紀錄均呈報台中市教育局，後續調查，是否違法等，應由公正的第三方主持，校方絕不推諉，絕無家長所說的漠視霸凌。

事件發生在今年3月3日，3月5日教師即親自向家長致歉，疑似與孩子有衝突的學生也寫卡片致歉，家長也願意補償衣物損失。另外，事件發生後，3月5日至5月13日，孩子都正常上學，5月初還出席學校活動，並上台表演。

園方強調，孩子之間已彼此諒解，但家長不滿意校方處置，屢次透過社群媒體誤導大眾視聽，5月份園方多次跟家長聯繫，家長都不回應，5月13日家長到幼兒園，要求園方退回事發至5月之費用。

園方希望事件圓滿結束，雖孩子都有到校上課，但仍願意「以個案處理」退款，無奈家長拒絕簽署切結書，還向園方要求50萬元封口費，學校無法接受，雙方協議破局。家長現場提交休學申請書，校方依正常規定，僅退還未就讀期間費用。

園方強調，針對部分人士於社群媒體或通訊過程中出現之不實指控，及涉及恐嚇取財之行為，園方已經在今天完整蒐集相關證據，將依法報案或提告，保障校方、教職員及全體學生家庭的合法權益與名譽。