女高中生夏令營溺斃！尖石鄉下水即沉沒　業者3人涉過失致死起訴

▲黃女溯溪時手捏鼻子、露出痛苦表情，但教練仍不管危險性，堅持按表操課，最終釀成悲劇。（圖／黃爸爸提供）

記者楊永盛、劉人豪／新竹報導

2024年時新北一名黃姓女高中生參加夏令營，在溯溪過程中溺斃，女學生的父母質疑業者是否錯過黃金救援時間。新竹地檢署偵查終結，認為業者未審慎考量溪流地形、水勢及學員缺乏自救能力等風險因素，且人力不足及缺乏事前應變措施，無足夠人手即時搶救，後續亦無人實施CPR等急救處置，認為邊姓業者、徐姓教練、張姓教練等3人，涉過失致死罪嫌提起公訴。

黃姓女高中生前往新竹縣尖石鄉參加「武林帖」夏令營，沒想到在溯溪過程中溺斃。黃父表示，7月31日當天水流湍急，女兒下水之後就被水流推著走，卡住被拉起時也沒人急救，加上業者應答時避重就輕，因此懷疑業者是否在警消抵達前未持續急救，錯過黃金救援時間。

警方調查發現，本次活動15名成員中，共有一名教練、一名助教，其中徐姓教練擁有證照，在尖石一帶從事相關工作超過10餘年經驗，另一名張姓助教因執照過期沒有更新，因此被視為無執照、僅能算助教。此外，這一團夏令營5天活動收費1.2萬元，業者的網站上分明寫著有保險，卻在出事後說「忘記了」，整起事件疑點重重。

▲黃女下水的地點。（圖／資料照）

新竹地檢署指出，溯溪活動應依參與人數配置合格溯溪嚮導及安全人員，並備妥緊急應變措施與救援方案；徐姓教練所持溯溪證照已過期未展期，張姓教練則未具備相關證照，均不符合法定教練資格。再者，本案夏令營共15名學員，依法應配置1名溯溪嚮導及2名安全人員，邊姓業者僅委任2人負責包括溯溪等高風險活動。

新竹地檢署表示，溯溪活動適逢颱風過境及降雨影響，導致錦屏溪水勢湍急、地形險峻，徐姓教練、張姓教練草率試水後，即決定活動地點，未準備任何緊急應變措施，黃女下水時因遭水流漩渦拉扯，旋即沉沒，未再浮出水面。2人見狀立即下水搜尋黃女，但徐姓教練因體力不支返回武林帖營地求援並報警、獨留張姓教練繼續在現場水域尋找；營隊內另1名教練知悉後趕往現場協尋，發現當時卡在水中岩壁凹陷處溺水的黃女，緊急將其脫離上岸並帶至武林帖營地。救護人員到場後緊急CPR、AED電擊等急救措施並將其送醫治療，但黃女仍因溺水窒息未能恢復生命跡象急救無效，宣告不治死亡。

新竹地檢署審酌，負責人及帶隊教練理於選定溯溪地點時，未審慎考量溪流地形、水勢及學員缺乏自救能力等風險因素，武林帖夏令營因人力不足及缺乏事前應變措施，當黃女未浮出水面，無足夠人手即時搶救，後續亦無人實施CPR等急救處置，經偵查終結，認邊姓業者、徐姓教練、張姓教練等3人，涉過失致死罪嫌提起公訴。