黃仁勳戴4千萬名錶抵台！他好奇「是炫富？」　全場笑了

▲黃仁勳手上戴的錶要價4千萬。（圖／記者湯興漢攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

AI教父、NVIDIA輝達創辦人黃仁勳16日抵達台灣，行程滿檔，抵台時一現身立刻被媒體包圍，因聽不清楚提問比出了「噓」的手勢，亮出了手腕上近4000萬元的RICHARD MILLE名錶。就有人開玩笑在PTT問卦，「黃仁勳戴RM錶是在炫富嗎？」話題引發熱議。

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「黃仁勳戴RM錶是在炫富嗎？」文中表示，「黃仁勳以前都不戴錶的，這次卻戴了3000萬的RM錶，是錢太多炫富嗎？」

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貼文引發討論，「RM贊助的啦！這家都這樣送錶」、「不要太羨慕我爸」、「他買RM等於你買卡西歐，你覺得戴卡西歐是炫富？」「對黃來說不是炫富，是RM沾光」、「三兆鎂身價」、「還好吧？他的財富等級」、「他沒有炫，大家都知道他富」、「就算雙手各戴10支，你覺得他有差嗎？」「他的生活圈就那樣，不存在炫不炫的議題」、「廣告贊助送的禮物吧？」

黃仁勳所戴的RICHARD MILLE全球限量80只RM 27-05 RAFAEL NADAL飛行陀飛輪腕錶，洩露他的富豪身份，此限量錶是品牌為西班牙網球名將納達爾推出的RM 027陀飛輪錶最終章，由全新複合材質Carbon TPT® B.4打造，整只錶不含錶帶重量僅11.5克，還可承受超過14,000 g的加速度衝擊，創下手動陀飛輪腕錶的雙重紀錄，因此身價不凡，價格近逼4000萬元。