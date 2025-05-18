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站104歲林友茂旁「林郁婷1暖舉」曝光　萬人狂重播：這叫做教養好

▲世壯運開幕典禮，聖火代表彭政閔、張艾嘉、黃仁勳、林友茂、林郁婷。（圖／記者林敬旻攝）

▲世壯運開幕典禮，聖火代表彭政閔、張艾嘉、黃仁勳、林友茂、林郁婷。（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／劉維榛報導

2025雙北世界壯年運動會昨（17日）在台北大巨蛋揭幕，最大亮點是黃仁勳、彭政閔、林郁婷、林友茂與張艾嘉一起種下希望樹苗。過程中，林郁婷遞上樹苗給104歲的林友茂，並暖心說道「有事要叫我喔！」這一幕讓萬名網友讚爆「妳的溫柔與溫暖，是值得我們學習的！」

昨日開幕典禮上，聚集約1萬8千人進場，種子聖火儀式是開幕典禮的一大亮點，巴黎奧運拳擊金牌得主林郁婷戴著拳擊手套登場，中職傳奇球星「恰恰」彭政閔則赤手揮棒，世界紀錄最年長羽球選手林友茂則緩步上台，比劃羽球揮拍動作，引起現場歡聲雷動，林郁婷與彭政閔特別到台下親自接他上台。

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文化代表張艾嘉跨著輕盈的步伐與現場觀眾打招呼，最後則是輝達創辦人暨執行長黃仁勳帥氣現身，再度掀起掌聲。他們5人要種下手中的樹苗，象徵「希望」的開始。這項儀式，象徵運動、年輕、科技、文化與共融，「希望」從樹苗開始，象徵生命起源，這五位來自不同領域的代表共同種下樹苗。

過程中，林郁婷站在林友茂左側，她微笑遞上樹苗時，謙和有禮向林友茂說道，「有事要叫我喔」最後並拍拍肩膀。這一幕讓網友在Threads感動發文，「妳的溫柔與溫暖，是值得我們學習的！」

底下也引來3.2萬網友狂重播暖喊，「真的是很暖的金牌得主，爺爺外表根本年輕30歲」、「仿佛看到了巴奧頒獎典禮幫銀牌整理衣服的回憶了，暖暖的」、「104歲！真的看不出來」、「在活動見過林郁婷，真的是很靦腆、很自然讓人喜歡那種感覺」、「真是有禮與教養好的婷婷」、「說溫柔的話、打有力的拳」、「這叫做教養好」。

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