520周年／揭中共Double P策略　顧立雄推改革被取「福利熊」綽號

▲賴清德首位文人國防部長顧立雄。（資料照／記者林敬旻攝）



總統賴清德520執政將滿一周年，回顧這一年來的政治環境，朝小野大的局勢，讓立法院成為主戰場，朝野對立加劇，甚至有股暴戾之氣；而國際局勢也千變萬化，中共解放軍軍演常態化，兩岸關係愈趨緊張。《ETtoday新聞雲》彙整了賴清德這內外交迫的一年，從國會、內閣、國防到兩岸，一次讓讀者了解，這一年到底發生了哪些事。

記者陶本和／台北報導

總統賴清德上任的這一年，中共發起4次大規模的軍事操演，有常態化的趨勢。國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲分析，中共對台灣人民採取「Double P」策略，分別是物理（physics）與心理（psychology）層面；不過他認為，中共邊際效應遞減，未必是人民麻木，而是中共的宣傳效果遞減。同時，他也談及賴清德首位「文人部長」顧立雄的施政，被軍內取了「福利熊」的綽號。

賴清德上任將滿周年，回顧這一年中共解放軍的軍事行動，特別是大規模的圍台軍演就有4場，中共在台海周邊執行聯合戰備警巡也趨於常態化。外界難免擔心，台灣人民對中共軍演越來越冷感，甚至產生麻木，而有溫水煮青蛙的疑慮。

▼中共解放軍自2022年首次圍台軍演後，在賴清德上任一年來，就有4次大規模的軍演。（圖／AI製表）



外線海軍拒止彰顯「主權」、內線海警執法彰顯「治權」

對此，蘇紫雲受訪時分析中共軍演的樣態。首先在「戰略層面」上，他說，北京對於台灣高度不信任，賴清德上任後的520就職典禮、雙十國慶談話，還有出訪回來後，沒有代號的管制演習，接著就是今年0401海峽雷霆軍演，「我覺得是針對台灣，但也是向國際傳遞訊息」。

蘇紫雲表示，中國近期所謂的軍演，在我們觀察都是針對國際對台灣的支持，或是當美軍跟盟軍在周邊演習時，就會啟動大規模戰備警巡，這已經成為制約的反應；而在此同時，中共又會去扣著台灣的某個動作，如前述賴清德就職、雙十演說，乃至於出訪返國後的軍事動態。

蘇紫雲舉例，今年（2025年）最明顯的就是3月30日《華郵》才公開，美國國防部的備忘錄，內容點出美軍首要任務是針對台灣被侵略；隔兩天，中共就啟動0401的雷霆軍演。

在政治之外，蘇紫雲也談及中共今年軍演的「戰術意義」。他說，回顧今年這四次演習，包括阻止外軍，也透過長程投射火力，讓海空軍大型作戰艦艇越來越多，且在外圍創造出把台灣包圍的拒止圈，而內部是海警部隊擔任。

蘇紫雲認為，想定之下，如果對台灣啟動或封鎖隔離戰略，就變成雙重的圍堵圈，「外線」是對國家「主權」的軍艦；而「對內」象徵海警船海上職法，是展現對台灣周邊水域的管理能力，針對船的通過與不通過彰顯其「治權」。

蘇紫雲表示，以0401的海峽雷霆演習為例，他們把海警船的科目列入，執行辨識跟驅離任務，封鎖作為，他們的確要越封越緊、越封越小，但這可能會是一廂情願，戰時他們的海警船可能很難這樣靠近。

▲解放軍「聯合利劍-2024B」軍演。（資料照／翻攝央視）



「Double P策略」以麻木製造失敗主義



至於台灣人民的反應，是否會因中共軍演「常態化」而有隱憂，甚至溫水煮青蛙的狀況？蘇紫雲表示，可以稱為「double P」策略，第一個P是物理的（physics）層面，也就是軍力的展現，第二個P則是心理（psychology）層面。

蘇紫雲說，在心理層面上，以麻木來製造失敗主義，有些人會說打不贏就不要打的心態，這是從物理到心理層次，這是中共的目的。不過，他認為台灣不會這麼悲觀，中共邊際效應遞減，未必是麻木，而是針對中共的宣傳效果的遞減。

蘇紫雲舉例說，好比說北韓，前陣子他們透過空飄氣球丟垃圾或發射飛彈，但是依照南韓的案例，民眾也沒有陷入恐慌，也沒有麻木不仁。他說，南韓的狀況與風險比台灣更高，台灣人這應該可以稱為「心理韌性」，各種民調顯示六、七成民眾願意保護自己，對中國好感度越來越低，即使川普關稅打壓，對美國好感度也有四成左右，這樣交叉比對下來，可以研判民眾不是麻木。

▼解放軍製作軍演動畫，以威懾台灣人民。（資料照／翻攝自微博／東部戰區）



文人部長顧立雄軍內獲「福利熊」綽號

對於賴清德上任以來，任用「文人部長」顧立雄後，在軍事改革、軍事管理上的觀察，尤其是對招募人才的困境是否有幫助？蘇紫雲表示，志願役的人員招募困難，應該是全世界民主國家的通病，包括美國也沒有90％的招募率，觀察澳洲、加拿大、英國等，有開放外國民眾從軍，藉此來取得居留權，日本自衛隊招募率更只有50％，這樣可以看出民主國家的困境。

蘇紫雲表示，從過去9年來，前總統蔡英文打下基礎，鼓勵軍隊士氣，同時大膽地恢復一年義務役，彌補人力的不足，加上國艦國造、國機國造；接著，賴清德則是更進一步，任用顧立雄這位文人部長，就是大亮點，象徵文人領軍，而他也帶來組織文化的變革，他的「減法管理」，包括放假不用通報、自由出國自由行等。

蘇紫雲說，顧立雄在部隊裡有個綽號，他覺得滿可愛的，叫「福利熊」，這個發想是來自全聯超商的廣告歌詞「福利熊 熊福利」，被改成「顧立雄、雄福利！」。他說，這看起來有點輕鬆，但其實也反映出軍隊士氣的提高，他認為這相較於硬體的武器裝備，軟體部分更是珍貴。

他說，中共想用「double P」策略，物理的（physics）層面與心理（psychology）層面來影響台灣；相對的，台灣的物理層面，武器裝備是一件事，台灣的心理層面也更重要。

▼顧立雄出任國防部部長，採「減法管理」進行軍事管理層面的改革。（圖／記者林敬旻攝）

