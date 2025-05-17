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會考數學科難易適中　取材生活化「早餐組合、民調」入題

▲▼114年國中教育會考明天登場，今天下午開放看考場。（圖／記者許敏溶攝）

▲國中會考第二節考數學，包括早餐組合、民調等生活化內容都入題。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

17.5萬人報名的國中教育會考今（17日）登場，第2節考數學。數學教師指出，今年數學科考題取材兼具生活化與多樣性，也呼應時事，包括翻牌比大小、咖啡店早餐組合、自行車變速、民調倍率調整等都入題。整體而言，試題具鑑別度，整體難度為「難易適中」。

今年國中會考共有17萬5247人報考，今天第二節考數學科。根據教育部統計資料，數學科全台共有2025人缺考，缺考率1.16%，其中又以台北考區缺考538人最多，其次為新北考區395人。

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協助教育部解題的台北市北投國中林柏嘉表示，數學科考題大致分布在三個年級，以幾何類型共出9題最多，試卷前13題為單一數學知識概念為主，需要計算量低，多數學生應該一看就知道如何切入解題；另從第9題後開始出現生活情境題，這樣難易度與順序安排，有助於降低學生答題時的焦慮感，也可鼓舞學生應答。

不過，桃園市平鎮國中數學老師劉建成指出，第19題後題目較具挑戰性，探討數學內容則散布在各個年級中，學生需要清楚、深入的理解數學概念，並需要將生活情境或數學情境加以轉化的能力，才能正確解答。整體而言，試題具有鑑別度，整體難易度為難易適中。

今年數學題目取材生活化，劉建成舉例說明，第9題為無障礙停車位設置問題，第11題則是翻牌比大小的遊戲問題，還有第14題為咖啡店早餐組合收入問題。

林柏嘉進一步分析，今年也有考題是需要從圖表擷取訊息，例如第19題考電影院如何買到最多的爆米花，第24、25題則是題組，詢問考生對於自行車變速齒輪比問題。另非選題則有兩小題，分別取材自民調的調整倍率，以及藝術紙片組合包。

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