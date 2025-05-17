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國中會考社會科「圖表題占5成」！碳匯、勞資糾紛入題

▲▼國中會考本週末登場，新北教育局提醒考生注意試場規則。（圖／新北教育局提供）

▲國中會考首節考社會科，包括碳匯、勞資糾紛、失智症都入題。（圖／新北教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

國中教育會考今（17日）起一連舉行兩天。會考首日、首節考社會科，國中社會科教師分析，這次社會科試題持續重視資料解讀及圖表轉譯能力，圖表試題占比5成，社會科試題編排由淺而深，符合「難易適中」原則，試題取材則跨學科整合且生活化，包括「碳匯」、失智症引發法律糾紛、勞動參與、台灣鳳梨罐頭銷售、參觀法院都入題。

今年國中會考共有17萬5247人報考，今天第一節考社會科。根據教育部統計資料，社會科2052人缺考，缺考率1.17%，其中又以台北考區缺考556人最多，其次為新北考區403人。

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到教育部協助解題的新北市中平國中地理科老師賈生玲表示，今年社會科試題共54題，圖表型試題占比50%，顯示學生在資料解讀及圖表轉譯能力重要性。整體而言，社會科試題編排由淺而深，符合「難易適中」原則，評量學生不同層次能力學習成果，部分試題著重跨科整合與資料解讀，考生必須具有統整和轉譯所學知識的能力方能作答

高雄市明義國中歷史老師陳莉婷指出，這次歷史試題取材平均分布，題目取材有新意，這次共18題，明顯看到跨冊與跨單元考題，考生需要有融會貫通能力。例如第33題以某一時期台灣鳳梨罐頭銷售到美、日、中國、西德，考生要從表中年分與統計數字變化，判斷何者可能是中國大陸。

高雄市路竹高中公民老師師秀玲表示，今年試題取材與時事新聞及生活相連結，因為新課綱納入勞動參與，考題從去年一題到今年增加為二題。另外，取材也更生活化，包括第36題，老師安排學生到地方法院參觀，學生在模擬法庭扮演不同角色，考生要運用學科知識判斷圖中法官、檢察官、辯護律師、書記官等角色。第38題則是考失智症爺爺引發的法律糾紛，第30題則是以「碳匯」為素材，考生需根據題幹中對碳匯的解釋及相關知識概念判斷，若要增加一國的碳匯，何種方法最為適切。

教育部指出，上午社會科考試並無重大舞弊回報，但初步統計共62件一般違規，比去年53件多9件，其中又以「考試期間手機或電子錶發出聲響」等狀況最多，共有23件，其次為提前翻開試題本等違規內容10件，另有1件是某考生在考試時試圖取得隔壁學生答案。

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