快訊／「高溫警示」擴大5縣市　熱飆37度

▲中央氣象署發布高溫警示。（示意圖／記者屠惠剛攝）

生活中心／綜合報導

中央氣象署針對5縣市發布高溫警示，因各地天氣高溫炎熱，今（17）日高雄市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；彰化縣、雲林縣、台南市、屏東縣為黃色燈號，請注意。根據觀測，台南玉井在中午12時19分達到37度。

氣象署提醒，民眾應減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害；在室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等；另也要適時關懷老人、小孩、慢性病人，減少長時間處在高溫環境。

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高溫橙色36燈號（氣溫達36度以上，且持續3天以上）：高雄市

高溫黃色燈號（氣溫達36度以上）：彰化縣、雲林縣、台南市、屏東縣

▲氣象署高溫警示地圖。（氣象署提供）

根據氣象署預報，今日各地高溫普遍來到31度以上，其中大台北及中南部高溫可以來到33至35度，尤其南部近山區局部可能來到36度左右，而各地低溫約24至27度。

降雨方面，白天大多為多雲到晴，僅花、東及恆春半島有零星短暫陣雨，中午過後在各地山區有局部對流發展，並有大雨發生的機率，且雨勢可能會影響到中部以北近山區平地及大台北、宜蘭、花蓮地區。



資料來源：氣象署