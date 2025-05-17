超商520優惠懶人包　咖啡寄杯「13杯517元」還有鑽石買1送1

▲全家推出咖啡寄杯優惠，還有茶葉蛋20顆195元。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接世壯運，同時5迎接20諧音「我愛你」特殊日，超商紛紛在5月20日前後推出多項甜蜜優惠，全家APP祭出美式咖啡13杯、經典拿鐵11杯等「合購價517元」，還有超狂鑽石買1送1。7-11也有咖啡多杯「每組520元」，一口氣省200元。

★全家

●APP多組優惠

全家迎接世壯運，即日起至5月18日在APP「隨買跨店取」，推出「全家TEAM運動」限時優惠，包括Let’s Café經典美式13杯、經典拿鐵11杯、單品美式10杯、單品拿鐵9杯，同品項均享「合購價517元」。

▲▼全家APP推出咖啡、飲品優惠。（圖／業者提供）

更有熱狗35元系列「任選10入特價259元」，茶葉蛋「20顆195元」平均每顆不到10元，讓能量補給也能精打細算，每會員限購2組，兌換期限至10月31日。

▲▼全家APP推出熱狗、茶葉蛋、雞胸肉優惠。（圖／業者提供）



5月17日至5月27日，全家APP隨買跨店取再推「Let’s Café +雞胸肉」超值組合，Let’s Café特濃美式＋金豐盛指定嫩雞胸各5入，優惠價下殺345元，相當於56折。

若搭配「全盈+PAY」支付工具，精打細算再升級，5月27日前於全家店舖使用全盈+PAY付款，9款指定商品享「買1送1」，包含：FamiCollection竹炭天然鹼性水、阿奇儂指定冰品、威德保健飲品等。

●鑽石買1送1

另迎戰520浪漫商機，全家獨家推出「買0.3克拉鑽石項鍊，送0.5克拉裸鑽」限量預購活動。

▲全家罕見在520推出鑽石優惠。（圖／業者提供）

即日起至7月12日在「全家FamiPort 機台」，預購BELLE MADAME「閃耀時刻0.3克拉（30分）鑽石項鍊」，原價15,999元，優惠價12,800元，再豪氣加贈價值13,999元具國際IGI證書的0.5克拉（50分）裸鑽。

★7-ELEVEN

7-11「OPENPOINT行隊隨時取」自5月20日至5月26日，限時7天多組咖啡「520元優惠」。

特大杯拿鐵，10杯520元，74折（原價70元/杯）。

特大杯美式，12杯520元，72折（原價60元/杯）。

大杯濃萃美式／濃萃拿鐵，12杯520元，72折（原價60元/杯）。

大杯精品拿鐵／馥芮白，7杯520元，57折（原價120元/杯）。

中杯精品美式／拿鐵任選，10杯520元，57折（原價90元/杯）。

珍珠焙火烏龍奶茶／咖啡珍珠歐蕾，12杯520元，58折（原價75元/杯）。

▼7-11「OPENPOINT行隊隨時取」5月20日至5月26日，多組咖啡520元。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富即日起至5月27日，也推出咖啡限時優惠，蜂蜜美式或拿鐵、特大杯美式或拿鐵，同品項「買1送1。

▼萊爾富咖啡買1送1。（圖／業者提供）

★OKmart

OKmart搶攻520告白商機，OKCAFE在5月20日當天，特大杯莊園美式或拿鐵，同品項「買2送1」。

「OKmall雲端商城」520當天同步推出人氣寄杯組合，經典可可12杯520元，焦糖拿鐵10杯520元，讓消費者可用象徵「我愛你」的數字傳遞心意。

▲OKmart 搶攻520告白商機，OKCAFE推出優惠。（圖／業者提供）