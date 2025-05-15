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7-11咖啡隱藏優惠「買1送1」　全家抹茶拿鐵「第二杯10元」

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11隱藏優惠，指定咖啡買1送1。（圖／7-11提供）

記者林育綾／綜合報導

喝咖啡提神也要省荷包！超商紛紛祭出咖啡優惠，7-11在「LINE禮物」推出隱藏折扣，多項指定咖啡「買1送1」；全家也有特大美式、燕麥拿鐵、抹茶拿鐵「第二杯10元」。萊爾富也有蜂蜜咖啡、特大杯美式或拿鐵，同品項「買1送1」。

★7-ELEVEN

●LINE隱藏優惠

大杯冰精品美式，買1送1，5折（原價100元/杯）⭢購買連結
大杯冰精品馥芮白，2杯100元，42折（原價120元/杯）⭢購買連結
大杯冰精品馥芮白，買1送1，5折（原價120元/杯）⭢購買連結
大杯冰精品拿鐵，買1送1，5折（原價110元/杯）⭢購買連結
大杯冰好時可可，買1送1，5折（原價75元/杯）⭢購買連結

●OPENPOINT 行動隨時取「買5送2」

7-11「OPENPOINT 行動隨時取」即日起至5月16日，多款咖啡飲品「買5送2」：

特大杯厚乳拿鐵，買5送2，71折（原價85元/杯）。
大杯卡布奇諾，買5送2，71折（原價55元/杯）。
榛果風味燕麥拿鐵，買5送2，71折（原價55元/杯）。
大杯燕麥拿鐵，買5送2，71折（原價75元/杯）。
中杯精品冰燕麥拿鐵／中杯精品馥芮白任選，買5送2，71折（原價100元/杯）。
風味系列指定冰飲任選，買5送2，71折（原價55元/杯），可選皇家伯爵紅茶拿鐵、太妃焦糖風味瑪奇朵、焙烤榛果、好時經典可可。

▼7-11「OPENPOINT 行動隨時取」買5送2優惠。（圖／業者提供）

★全家

全家即日起至5月18日祭出會員限定優惠，Let’s Café特大杯美式、燕麥奶拿鐵、抹茶拿鐵，通通「第二杯10元」。

▼全家咖啡優惠「第二杯10元」。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠，全家咖啡優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾即日起至5月27日推出咖啡限時優惠，蜂蜜咖啡、特大杯咖啡，同品項買1送1，包括：

蜂蜜美式（大杯原價55元），買1送1。
蜂蜜拿鐵（大杯原價65元），買1送1。
特大杯美式（原價60元），買1送1。
特大杯拿鐵（原價70元），買1送1。

▼萊爾富指定咖啡買1送1。（圖／業者提供）

★OKmart

OKmart 門市在5月16日當天，推出大杯極淬莊園美式、大杯極淬莊園拿鐵「買2送2」。

▲OKmart 搶攻520告白商機，OKCAFE推出優惠。（圖／業者提供）

另搶攻520告白商機，OKCAFE祭出一系列暖心優惠，5月20日當天購買特大杯莊園美式或拿鐵，即享同品項「買2送1」。「OKmall雲端商城」同步推出人氣飲品寄杯組合，經典可可12杯520元，焦糖拿鐵10杯520元，讓消費者可用象徵「我愛你」的數字傳遞心意。

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