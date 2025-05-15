全家合作「bb.q CHICKEN」推9款新品　脆雞塊只要29元

▲全家聯名「bb.q CHICKEN」，推出熟食、飲品等。（圖／業者提供）



記者林育綾／台北報導

炸雞控、喜歡韓式美食有福了！全家攜手韓國人氣炸雞品牌「bb.q CHICKEN」，推出9款聯名新品，首推SOHOT炎選「蒜米狠雞腿」、「阿帕吃脆雞塊」；愛吃重口味還有「韓式辣醬熱狗」、「辣炒年糕千層餅」，即日起買指定聯名商品還有機會抽1年份bb.q CHICKEN去骨炸雞。

▲全家聯名韓國炸雞品牌「bb.q CHICKEN」推出9款新品。（圖／業者提供）

全家便利商店與韓國最大連鎖韓式炸雞品牌「bb.q CHICKEN」聯名，先前推出「蜂蜜柚橘霜淇淋」廣受好評後，即日起再度擴大陣容，推出多達9款現烤熟食、Let's Café飲品。

▲首推SOHOT炎選「蒜米狠雞腿」、「阿帕吃脆雞塊」。（圖／業者提供）

首推2款SOHOT炎選炸物，其一為「蒜米狠雞腿」，外皮以米粉裹漿油炸，酥脆中帶有鹽味的鹹香與胡椒、大蒜的辛香，夠味過癮，售價65元。

另一款「阿帕吃脆雞塊」則使用韓國特製麵包粉炸製，酥香口感，讓人一口接一口，售價29元，銅板價就能品嚐，適合下午茶或嘴饞時享用。

同步推出多款熟食選擇，包含「韓式辣醬熱狗」使用韓國原裝進口辣椒醬與韓式辣椒片製成，售價38元。重口味控推薦「辣炒年糕千層餅」，以韓式辣炒年糕與魚板，包入層次分明的酥脆餅皮中，售價35元。

「韓式炸醬魚板包」結合黑豆醬與Q彈魚板，打造多層次口感體驗，售價35元。還有主打清爽系的「韓式風味雞柳條」，以鮮嫩雞里肌結合韓式特色醃漬，售價59元。

▲全家也同步推出兩款韓風消暑新飲品「Let's Café卡曼橘美式」、「Let's Tea卡曼橘青茶」。（圖／業者提供）



除了韓味美食新品外，全家同步推出兩款韓風消暑新飲品，「Let's Café卡曼橘美式」融合卡曼橘果香、美式咖啡，酸香清爽、苦韻回甘，適合夏日早晨或午後提神，售價75元。

偏好茶飲的消費者可選擇「Let's Tea卡曼橘青茶」，以低糖度的卡曼橘，搭配無糖四季春青茶，入口清爽微酸、解膩，售價65元。兩款飲品即日起至6月10日，皆享會員價59元。

▲買「bb.q CHICKEN」聯名新品，還抽1年份炸雞。（圖／業者提供）

全家也推出兩大活動，即日起至6月10日，凡購買任一項「bb.q CHICKEN」聯名指定商品，即可獲得全家APP「抽獎趣」的抽獎券，有機會抽中「1年份bb.q CHICKEN去骨炸雞」或限量「bb.q CHICKEN Q雞公仔」。

同時還可獲得bb.q CHICKEN專屬優惠券，到bb.q餐廳內用或外帶，只要消費滿499元，即可免費獲得價值199元的「黃金雞柳」1份。

★7-11 夏季植物飲食

迎接夏季輕食潮流，7-11響應全球永續「植物為主飲食法」，主打健康時蔬沙拉餐，開發超過多款熱量低於500大卡的商品，滿足成人一日蛋白質、蔬菜的攝取。包括輕食便當新品「豆酥烤魚餐盒」提供均衡的蔬菜、蛋白質與澱粉比例，相當受到消費者青睞。

▲輕食便當新品「豆酥烤魚餐盒」。（圖／業者提供）

即日起7-11也推出兩款含有「六款彩蔬」，蔬菜量達100g的輕食沙拉餐「烤雞纖穀時蔬沙拉餐」、「櫛瓜溏心蛋時蔬沙拉餐」，附有清爽的胡麻醬或香檸油醋醬。還首度推出話題新品「鮪魚雞蛋蔬菜捲餅」，滿足一次想吃到多種鮮蔬的外食族。

▲7-11推出夏季輕食新品。（圖／業者提供）

另外，「蒸玉米」目前已擴展超過1000間門市限定販售，即日起至5月27日，更特別舉辦蒸玉米千店慶活動，購買蒸玉米可享「第二件半價」優惠。

▲即日起至5月27日，蒸玉米「第二件半價」優惠。（圖／業者提供）