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10元喝美式拿鐵、周末咖啡「買1送1」　超商限時優惠懶人包

▲▼全家省荷包攻略。（圖／業者提供）

▲全家周末五六日加碼，特濃美式、特濃拿鐵「買1送1」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

繳稅傷荷包，超商紛紛祭出優惠幫民眾補血！7-ELEVEN即日起至5月18日，在門市推出特大杯美式、厚乳拿鐵等「第二杯10元」。全家便利商店同步周末五六日加碼，特濃美式、特濃拿鐵「買1送1」；萊爾富即日起至5月27日，蜂蜜咖啡、特大杯美式或拿鐵，通通同品項「買1送1」。

★7-ELEVEN

●門市咖啡飲品優惠

7-11即日起至5月18日，門市多項咖啡、飲品「兩杯優惠」，第二杯只要10元。

特大杯美式，10元多一杯，58折（原價60元/杯）。
特大杯厚乳拿鐵，10元多一杯，56折（原價85元/杯）。
好時經典可可，10元多一杯，57折（原價75元/杯）。
香鑽水果茶，10元多一杯，57折（原價70元/杯）。
蜜桃果粒冰茶，10元多一杯，57折（原價75元/杯）。

▼7-11特大杯美式、厚乳拿鐵，第二杯只要10元。（圖／業者提供）

▲▼7-11咖啡優惠，超商優惠。（圖／業者提供）

●超值五六日

7-11即日起至5月18日「超值五六日」，精選多樣飲品、零食、泡麵、生活用品特價，包括康貝特能量飲、多喝水STAY COOL 礦物強氣泡、福樂優酪雪糕等「買1送1」，午後紅茶「買2送1」。

夏季需要的NF蘆薈系列商品，包括蘆薈保濕舒緩凝露、蘆薈保濕舒緩噴霧，原價159元，特價只要79元，相當於5折優惠。另有舒潔厚棒抽取式衛生紙（6包/串）原價256元，特價2串169元，等於下殺33折，趁機捕獲超划算。

▼7-11周末優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼7-11咖啡優惠，超商優惠。（圖／業者提供）

★全家

●門市咖啡買1送1

全家周末5月16日至5月18日限時3天，門市加碼會員限定咖啡優惠，特濃美式、特濃拿鐵、柳橙香柚綠茶，通通同品項「買1送1」。

▼全家周末加碼咖啡買1送1。（圖／業者提供）

▲▼全家優惠，超商優惠。（圖／業者提供）

●康康五優惠

全家5月16日至5月18日「康康五」精選5樣好康買1送1，包括：阿奇儂Ｘ鮮乳坊生巧克力戀乳雪糕、FamiCollection旨味日式生茶、Cheers強氣泡水、Fami!ce霜淇淋(不限口味)、Fami!ce喝的霜淇淋，通通同品項「買1送1」。另有哈根達斯薄荷可可餅乾雪糕「買2送2」。

▼全家即日起至5月18日「康康五」精選5樣好康買1送1。（圖／業者提供）

▲▼全家優惠，超商優惠。（圖／業者提供）

●會員限定優惠

全家即日起至5月18日也祭出會員限定優惠，Let’s Café特大杯美式、燕麥奶拿鐵、抹茶拿鐵，通通「第二杯10元」。

飲品還有伯朗Pure Brew拿鐵咖啡「買1送1」，兩件只要30元。零食方面，可樂果海苔鹽之花、麥維他消化餅等指定品項，享買2送1、買2送2等優惠。

日用品方面，妮維雅潔顏泥「買1送1」，平均一條不到70元。廚房紙巾原價200元，如今3件特價200元，等於「買1送2」超划算。

▼全家即日起至5月18日，會員限定優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富自即日起至5月18日推出限時殺優惠，農心辛拉麵「買1送1」、雙響泡湯麵「第二件10元」。飲品方面，「飲冰室茶集」系列任選2件38元，茶裏王系列任選4件75折，芬達橘子汽水「買1送1」。冰品也有「杜老爺甜筒」第二件只要10元。另有舒潔濕式衛生紙30抽，3件109元優惠。

▼萊爾富優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

●萊爾富咖啡優惠

萊爾富即日起至5月27日推出咖啡限時優惠，蜂蜜咖啡、特大杯咖啡，同品項買1送1：

蜂蜜美式（大杯原價55元），買1送1。
蜂蜜拿鐵（大杯原價65元），買1送1。
特大杯美式（原價60元），買1送1。
特大杯拿鐵（原價70元），買1送1。

▼萊爾富咖啡買1送1。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★OKmart

OKmart 門市在5月16日當天，推出大杯極淬莊園美式、大杯極淬莊園拿鐵「買2送2」。

▲OKmart 搶攻520告白商機，OKCAFE推出優惠。（圖／業者提供）

另搶攻520告白商機，OKCAFE祭出一系列暖心優惠，5月20日當天購買特大杯莊園美式或拿鐵，即享同品項「買2送1」。

「OKmall雲端商城」520當天同步推出人氣飲品寄杯組合，經典可可12杯520元，焦糖拿鐵10杯520元，讓消費者可用象徵「我愛你」的數字傳遞心意。

★美廉社

美廉社5月16日至18日，限時三天快閃優惠，濃萃美式咖啡直降一杯29元；茶裏王系列（600ml）任選兩件32元；德國哈伯熊金牌啤酒與立陶宛坦格桑拿拉格啤酒（500ml），限時下殺5折，任選三件只要109元。

另有卜蜂醃漬雞腿排兩包125元，簡單加熱即成美味主餐。人氣伴手禮福源花生醬夾心餅，限時3天限定價109元。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

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