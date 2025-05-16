▲疫情升溫！桃園衛生局籲民眾快接種疫苗預防重症。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市衛生局16日呼籲，國內新冠疫情已開始流行且持續升溫，衛福部疾管署疫情監測資料顯示，5月4日至5月10日新冠併發重症門急診就診計8,480人次，較前一週上升70.3%，已連續4週上升為今年最高。

另經分析，桃園市健保門急診就醫資料顯示，114年第19週新冠併發重症門急診就診664人次，與第18週相比亦增加81.9%，衛生局提醒，如出現發燒、喉嚨痛及全身痠痛等類流感症狀，應佩戴口罩並儘速就醫，以避免病情加重或傳染家人。

114年截至5月14日全國新冠併發重症共有698例確診個案，其中桃園市64例，確診個案中，將近有97%未接種新冠JN.1疫苗，年齡大多介於50至80歲，其中65歲以上之個案占58%。衛生局提醒，尚未接種JN.1疫苗之民眾應儘速接種，以維持足夠的免疫保護力。

衛生局呼籲，因近期新冠疫情有升溫趨勢，且疫苗保護力會隨時間遞減，為保護感染新冠後易發生重症和死亡的高風險族群，如為65歲以上長者及免疫不全患者，應接種2劑新冠JN.1疫苗，倘已接種第1劑JN.1疫苗，請儘速接種第2劑（需與第1劑JN.1疫苗間隔6個月以上），如尚未接種新冠JN.1疫苗的民眾，請儘速前往桃園市13區衛生所接種，以提升保護力。